«Больше не будет, как прежде, брат». Юрий Шевчук и ДДТ спели о «нелёгком» 2020 годе

Группа ДДТ опубликовала новый клип на своём Youtube-канале на песню «2020». Музыканты передали настроение в тяжелый для страны период.

В начале клипа показаны многоэтажки, символизирующие, скорее, самоизоляцию в период пандемии коронавируса. И в одной из квартир свою песню про тяжёлый год исполняет группа ДДТ, начиная словами: «Уходит, крестясь, год 2020». Дальше действие видео разворачивается в недостроенном многоэтажном доме, где каждого музыканта разделяют стены и этаж. Видео заканчивается уже в поле, вокруг которого стоят новостройки. В песне отражается, как нелегко теперь жить — «мир изменился и стал другим». Некоторые пользователи Youtube отметили, что в исполнении прослеживается старый стиль группы. «Не вернуться, не сдать назад. Больше не будет, как прежде, брат». Не в бровь, а в глаз. Будь проклят 2020-й, цитирует слова из песни один из подписчиков. Напомним, 12 октября, в День республики группа ДДТ стала хэдлайнером концерта. За пару дней до этого врачи одной из больниц Уфы попросили Шевчука не проводить выступление из-за распространения коронавирусом. Однако Шевчук таки поздравил жителей Башкирии трехчасовым концертом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter