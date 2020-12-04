«Больше не будет, как прежде, брат». Юрий Шевчук и ДДТ спели о «нелёгком» 2020 годе

В начале клипа показаны многоэтажки, символизирующие, скорее, самоизоляцию в период пандемии коронавируса. И в одной из квартир свою песню про тяжёлый год исполняет группа ДДТ, начиная словами: «Уходит, крестясь, год 2020». Дальше действие видео разворачивается в недостроенном многоэтажном доме, где каждого музыканта разделяют стены и этаж. Видео заканчивается уже в поле, вокруг которого стоят новостройки. В песне отражается, как нелегко теперь жить — «мир изменился и стал другим».