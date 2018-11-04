В Башкирии легковушка наехала на толпу людей

В Башкирии легковушка наехала на толпу людейВидео
Сегодня, 10:56Надежда Валитова
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Пострадала одна девушка.
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Видео происшествия опубликовали подписчики группы ВКонтакте «Подслушано Раевка-Давлеканово». ЧП произошло вечером 3 ноября у кафе «Лилия» в селе Раевка Альшеевского района республики. Судя по камерам наблюдения, между водителем и людьми на остановке возник некий конфликт. Водитель пытался выехать с парковки, о чем сигналами предупредил стоящую у кафе молодежь. В какой-то момент мужчина резко рванул с места и наехал на людей.
Пострадала одна девушка – отделалась ушибами и позже отказалась от госпитализации.
В настоящее время выясняются подробности случившегося, правоохранительными органами проводится проверка.
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