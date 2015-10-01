В Башкирии ночью наехали на пешехода, он погиб

ДТП произошло в Октябрьском.

Ночью 1 июня в башкирском городе Октябрьский на втором километре автодороги «Октябрьский – Туймазы» был совершен наезд на пешехода. В результате аварии тот скончался на месте.

За рулем автомобиля «Лексус GX470» был 33-летний местный житель. Он утверждает, что мужчина внезапно вышел на проезжую часть. Личность погибшего пока не установлена. Ему 30-35 лет, был одет в темную одежду.

Сейчас идет разбирательство.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых один человек погиб, восемь получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

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