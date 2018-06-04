В Рио-де-Жанейро станцевали башкирский танец возле статуи Иисуса Искупителя

В соцсетях появился видеоролик, запечатлевший башкирский народный танец «Бурзяночка», исполненный прелестными участницами ансамбля танца имени Файзи Гаскарова в Рио-де-Жанейро, на площадке возле знаменитой статуи Иисуса Искупителя.

Судя по всему, исполнение танца не было заранее запланировано, а оказалось импровизацией, потому что девушки одеты в повседневную одежду. Они решили сделать сюрприз жителям гостеприимного Рио во время прогулки по городу в перерывах между гастрольными выступлениями.

По словам очевидцев, бразильцы отреагировали на импровизацию танцовщиц бурными аплодисментами, многие постарались снять их выступление на телефоны.