Ансамбль имени Файзи Гаскарова из Башкирии поедет на гастроли в Бразилию
Сегодня, 14:08КультураТатьяна Майорова
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Такое предложение о выступлении на другом континенте поступило артистам после концертов в рамках саммитов ШОС и БРИКС.
Ансамбль имени Файзи Гаскарова в составе 50 человек намерен отправиться на гастроли в Бразилию. Об этом сообщается на сайте творческого коллектива.
Гастроли запланированы на период с 10 по 31 мая. Артисты ансамбля выступят с сольными концертами в городах Рибейран-Прету, Сантос, Кампинас, Уберландия, Гояния, Витория, Рио-де-Жанейро, Ново-Хамбурго и Порту-Алегри. Для выступлений перед бразильской публикой подготовлена программа из двух отделений, туда войдут башкирские танцы из золотого наследия Гаскарова и танцы народов России.
В пресс-релизе уточняется, что множество предложений о гастролях в адрес ансамбля поступило от участников саммитов ШОС и БРИКС, которые проходили в Уфе в 2015году.
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