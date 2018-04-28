Ансамбль имени Файзи Гаскарова из Башкирии поедет на гастроли в Бразилию

Ансамбль имени Файзи Гаскарова в составе 50 человек намерен отправиться на гастроли в Бразилию. Об этом сообщается на сайте творческого коллектива.

Гастроли запланированы на период с 10 по 31 мая. Артисты ансамбля выступят с сольными концертами в городах Рибейран-Прету, Сантос, Кампинас, Уберландия, Гояния, Витория, Рио-де-Жанейро, Ново-Хамбурго и Порту-Алегри. Для выступлений перед бразильской публикой подготовлена программа из двух отделений, туда войдут башкирские танцы из золотого наследия Гаскарова и танцы народов России.