В Башкирии засняли косолапого романтика

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
На видео, опубликованном одним из свидетелей, можно увидеть медведя, мирно бродящего среди высоких желтых цветов. Он явно наслаждается атмосферой поля и, возможно, подыскивает подходящие цветы для своей дамы сердца. Однако его идиллический момент неожиданно прерывается — медведь замечает скрытую камеру и с любопытством выглядывает из-за подсолнухов. Эта игривая сцена вызвала бурю эмоций среди комментаторов: кто-то шутит о том, что он грызет семечки, другие отмечают его милое поведение.
— Наверное, он готовится к романтическому ужину, — пишут одни.
— А может быть, это просто медвежья версия флориста? — добавляют другие.
Напомним, 29 августа, в Башкирии был запечатлен медведь, переплывающий водохранилище.