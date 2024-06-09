Шум может навсегда разлучить мать с детьми в Уфе

В центре говорят о сложности в уходе за птицами. По их информации, в Уфе есть всего один ветеринара-орнитолога — Клара Васильева, под надзором которой работают двое волонтеров, девушки — Карина и Амина. В настоящий момент они завалены работой, в связи с чем приоритет отдается экстренным ситуациям и более или менее редким видам птиц, сообщили в благотворительной организации.