Шум может навсегда разлучить мать с детьми в Уфе

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В Уфимском Сипайлово шум техники стал причиной, по которой утка может разлучиться со своими утятами. Предположительно, речь идет об участке вблизи парка Кашкадан, где как сообщал ранее Mkset, начали возводить многоэтажки.
По информации центра, птица привела свой выводок к людям и пыталась найти проход к водоему. Неравнодушные граждане заметили это и обратились к специалистам. К несчастью, на момент их прибытия утку спугнули, а детенышей успели отловить. Утка позднее вернулась, но вскоре её снова спугнули.
Пока что утка остается где-то неподалеку. На территории, где были найдены утята, часто играет громкая музыка и активно работает техника, из-за чего птица боится к ней приближаться, сообщили в «Пин и Пуф».
По мнению представителей центра, временная приостановка работ 30-40 минут дала бы утке возможность воссоединиться с детенышами.
— Пока там шумит техника, она не будет приближаться. В виду бесполезности нашего там присутствия пришлось покинуть территорию и поехать спасать дальше, — сообщили в центре.
За комментарием по данной ситуации Mkset связался с руководителем благотворительной организации Дмитрием Стрельниковым.
— Мне позвонили и сказали, что утята в Сипайлово неподалеку от озера Кашкадан, в некотором отдалении там находится предприятие и на его территории как раз к людям вышла утка с утятами. Просят помочь её отловить, чтобы соответственно далее отвести в сторону водоема и выпустить. Мы выехали туда. В момент когда мы туда приехали, утки уже не было — как выяснилось, её спугнули, а утят отловили и посадили в коробочку. При этом в отдалении видно, как летает мать, но она пугается, потому что на территории играет музыка и работает погрузчик, — рассказывает Стрельников.
Из-за резких движения и громких звуков взрослая птица не на шутку перепугалась и теперь не боится приблизиться к птенцам.
— Я посмотрел на все это и говорю: «Пока вот этот шум у вас не прекратится, ничего у вас не поменяется, потому что так и будет здесь это действо происходить, она боится прилететь к детям, а от детей вы её спугнули уже». Именно спугнули, они пытались её поймать, не смогли, и она улетела. И детей поймали, и её спугнули, — вспоминает руководитель центра реабилитации.
По словам Стрельникова, основная проблема, с которой пришлось столкнуться, это непрекращающаяся работа погрузчика. Он предполагает, что даже небольшое прекращение шума на 30-40 минут в теории могло бы позволить утке перебороть стресс и спуститься к птенцам.
— Музыку выключили, а погрузчик как работал, так и работал. Мы минут 15 там прошлись, я понимаю, что ситуация там никак не меняется и просто впустую там стоят технически я не могу себе позволить. Я без машины. Сели в машину, которую мы наняли для проезда и уехали. Утят я из маленькой коробки переложил в большую в надежде, что когда эти деятели перестанут шуметь, мать сможет хотя бы подлететь к ним, — отмечает он.
Как сообщили в центре сегодня, 8 июня, один из птенцов погиб. В настоящий момент специалисты повторно выехали на локацию, чтобы «выхаживать тех кто ещё жив».
В центре говорят о сложности в уходе за птицами. По их информации, в Уфе есть всего один ветеринара-орнитолога — Клара Васильева, под надзором которой работают двое волонтеров, девушки — Карина и Амина. В настоящий момент они завалены работой, в связи с чем приоритет отдается экстренным ситуациям и более или менее редким видам птиц, сообщили в благотворительной организации.
— По утятам едем забирать и передадим одной из них, чтоб к нам не везти, — подытожили в центре.
Mkset следит за развитием ситуации.
Напомним, ранее на дороге в Башкирии нашли серьезно травмированного лося. Прогнозы с самого начала не отличались оптимистичностью. По мнению специалистов, даже при благоприятном раскладе животное с большой долей вероятности осталось бы инвалидом. К сожалению, и этого не произошло. Спасти животное не удалось.