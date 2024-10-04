Замученный школьником кот нашел дом

После инцидента кот попал в ветеринарную клинику, где врачи провели необходимые процедуры. У Леона была серьезная травма: часть языка пришлось удалить, так как она причиняла ему сильную боль. Кроме того, УЗИ показало признаки воспаления почек, что потребовало назначения курса лечения. Ветеринары также обратили внимание на состояние печени и назначили поддерживающую терапию.