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Posted 4 октября, 08:06

Published 4 октября, 08:06

Modified 4 октября, 08:28

Updated 4 октября, 08:28

Замученный школьником кот нашел дом

Замученный школьником кот нашел дом

4 октября 2024, 08:06
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Кот из Стерлитамака, ставший жертвой жестокости, теперь обрел тепло и заботу в семье, сообщает в пятницу, 4 октября, фонд помощи животным «Шанс».

Пушистик стал жертвой жестоких действий первоклассника, который издевался над ним на глазах у прохожих. Как стало известно, благодаря неравнодушным людям котик, теперь его зовут Леон, получил шанс на новую жизнь.

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После инцидента кот попал в ветеринарную клинику, где врачи провели необходимые процедуры. У Леона была серьезная травма: часть языка пришлось удалить, так как она причиняла ему сильную боль. Кроме того, УЗИ показало признаки воспаления почек, что потребовало назначения курса лечения. Ветеринары также обратили внимание на состояние печени и назначили поддерживающую терапию.

Фото: Фонд помощи животным «Шанс»

Несмотря на все переживания, Леон проявил удивительное терпение и стойкость. Медперсонал клиники был поражен его добрым нравом — кот мурчал и активно искал внимание, подставляя свои места для поглаживаний. Он быстро адаптировался к новой обстановке, что свидетельствовало о его прежнем опыте жизни в семье.

Кота удалось спасти и подготовить к новой жизни. В конечном итоге заботливые люди приняли решение оставить его у себя.

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