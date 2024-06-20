Визит Путина в КНДР положит конец СВО?

Кроме того, укрепление отношений между Россией и Северной Кореей может оказать влияние на геополитическую баланс сил в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Это может привести к новым альянсам и напряженности, а также повлиять на политику США и их союзников в регионе. В этом контексте визит Путина в Пхеньян рассматривается не только как символический жест, но и как стратегический ход, направленный на расширение влияния России и создание контрвеса западному доминированию.