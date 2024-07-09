Мирная миссия Орбана: конец конфликта России и Украины уже этой осенью?

Значимым аспектом стало заявление Кремля о том, что Россия не имела контактов с Будапештом по поводу визита Орбана в Киев. Это указывает на то, что Орбан действовал в рамках собственной инициативы, что подчеркивает его независимую позицию в вопросах внешней политики. В ответ на предложение Орбана, Зеленский выразил благодарность за поддержку мирных инициатив, но при этом подчеркнул, что прекращение огня и начало переговоров возможны только на основе общего согласия и с учетом интересов Украины.