Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В течение текущей недели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил неожиданный визит в Москву, последовавший за его переговорами в Киеве. Его посредническая миссия спровоцировала неоднозначную реакцию в странах Европы и Запада. Орбан предложил обсудить варианты урегулирования украинского конфликта, акцентировав внимание на значимости мирного сосуществования для всех европейских стран. Это заявление стало настоящей бомбой, ведь Москва подтвердила свою готовность положить конец конфликту. Но действительно ли есть шанс на примирение, или это просто политическая игра?
С 1 июля 2023 года Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, вступил в должность председателя Европейского Союза. Это назначение придало его словам и инициативам особый вес на международной арене. В качестве председателя ЕС Орбан получил возможность влиять на ключевые решения, касающиеся не только внутренней политики союза, но и его внешнеполитического курса, включая отношения с Россией и Украиной. Его активная позиция по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины стала одним из приоритетов его председательства.
В рамках своих усилий по поиску мирного урегулирования конфликта Орбан посетил столицу Украины, где провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. На встрече Орбан предложил установить режим прекращения огня и начать переговоры с Россией, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. С одной стороны, американская делегация конгрессменов подтвердила свою поддержку Украины, обещая продолжать помощь независимо от политических изменений в США. С другой стороны, инициатива Орбана о мирных переговорах подчеркнула разногласия в подходах к решению украинского кризиса.
Значимым аспектом стало заявление Кремля о том, что Россия не имела контактов с Будапештом по поводу визита Орбана в Киев. Это указывает на то, что Орбан действовал в рамках собственной инициативы, что подчеркивает его независимую позицию в вопросах внешней политики. В ответ на предложение Орбана, Зеленский выразил благодарность за поддержку мирных инициатив, но при этом подчеркнул, что прекращение огня и начало переговоров возможны только на основе общего согласия и с учетом интересов Украины.
Идея Виктора Орбана о прекращении огня и начале переговоров с Россией имеет сходство с предложением экс-президента США Дональда Трампа. Трамп обещал, что сможет прекратить конфликт «за 24 часа». Он уверен в своей способности прекратить боевые действия и начать переговоры. Орбан явно поддерживает позицию Трампа, что может указывать на их сотрудничество и согласие в отношении стремления к миру.
Сходство идеи Орбана с предложением Трампа может свидетельствовать о том, что венгерский лидер видит в экс-президенте США союзника в своих усилиях по достижению мира. Орбан и Трамп разделяют общие ценности и подходы к внешней политике, что может способствовать их сотрудничеству и согласию в решении глобальных проблем. Возможное сотрудничество Орбана и Трампа может иметь значительное влияние на международную арену и способствовать урегулированию конфликтов.
Встреча Орбана с Путиным в Кремле прошла без предварительного объявления, что еще больше возмутило европейское сообщество. Большинство лидеров Европейского Союза осудили визит Орбана в Москву. Исключением стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Орбан предварительно проинформировал альянс о своих планах. Это подчеркивает сложность и многогранность ситуации.
Завершив встречу с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направился в Пекин для проведения переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Целью визита является обсуждение тем, представляющих обоюдный интерес, в том числе возможную поддержку Китаем военных действий России на территории Украины. Несмотря на заявления Китая о воздержании от поставок вооружения сторонам конфликта, его влияние на урегулирование ситуации остается значительным и неоднозначным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай играет важную роль в конфликте на Украине, поддерживая тесные связи с Россией, Северной Кореей и Ираном. Это свидетельствует о глобальном масштабе конфликта и сложности усилий по его урегулированию.
В контексте миротворческой миссии венгерского премьер-министра Виктора Орбана западные и российские политики, а также эксперты высказали свое мнение о потенциальном завершении конфликта на Украине.
Британский аналитик Александр Меркурис заявляет, что президент России Владимир Путин обозначил условия прекращения огня, которые включают вывод российских войск из четырех регионов Украины. Однако Запад отверг эти условия.
Командир чеченского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов уверен, что конфликт закончится осенью 2024 года.
Военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, считает маловероятным окончание боевых действий или начало мирных переговоров к осени.