Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Последние события на международной арене и на поле боя заставляют задуматься: неужели конфликт между Россией и Украиной близок к завершению? Новости о покушении на Дональда Трампа, закрытие дела по «Северному потоку» и успехи российских войск на фронте создают впечатление, что развязка уже не за горами. Давайте разберемся, что это все значит и какие прогнозы дают эксперты.
Известие о недавнем покушении на жизнь экс-президента США Дональда Трампа вызвало широкий резонанс в мире. В окружении президента Украины Владимира Зеленского, по слухам, царит уныние. Причина кроется в том, что Трамп неоднократно высказывался с критикой в адрес Украины и грозил урезать военную поддержку в случае своего триумфа на выборах в ноябре. Не секрет, что украинская администрация не скрывала бы своего удовлетворения от известия о смерти Трампа.
Но киллер дал маху, и Трамп выжил. Этот инцидент вынудил Зеленского скорректировать свою тактику. Отныне Киев воздержится от резких выпадов в сторону Трампа. Более того, сам Зеленский публично выразил пожелания скорого восстановления экс-президенту США.
Интересно, что некоторые российские политологи предполагают возможную причастность Украины к покушению. Хотя США и Россия официально не обсуждали эту тему, подозрения остаются. Это добавляет интриги и заставляет задуматься о том, насколько запутанной стала ситуация.
Шведские следователи недавно заявили, что не смогли установить виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток» и решили закрыть дело. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отказался раскрыть результаты расследования.
Напомним, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма, но так и не получила данных о виновных. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в диверсии власти США, утверждая, что они боялись отказа Германии от участия в военной помощи Украине.
Закрытие дела по «Северному потоку» выглядит как попытка скрыть истинных виновников. Это подтверждает мнение о международном сговоре против России. Взрывы на газопроводах слишком важное событие, чтобы его просто так забыть.
Российские военные силы, особенно группировка «Север», считают, что вторая половина лета станет решающей в ходе спецоперации на Украине. Они утверждают, что сейчас идут тяжелые бои, но будущее спецоперации будет определено до осени.
Полковник в отставке Службы безопасности Украины Олег Стариков также предрекает, что конфликт будет завершен ближе к осени. Он упоминает о «решающей битве», которая предопределит дальнейшее развитие конфликта и позицию Украины в предстоящих мирных переговорах.
Британский специалист Александр Меркурс полагает, что Вооруженные силы Украины терпят неудачу в нынешнем противостоянии и не смогут предотвратить фиаско. Он уверен, что обстановка на Украине усугубляется значительно стремительнее, чем принято считать, а украинская армия находится на пределе своих сил.