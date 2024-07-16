Известие о недавнем покушении на жизнь экс-президента США Дональда Трампа вызвало широкий резонанс в мире. В окружении президента Украины Владимира Зеленского, по слухам, царит уныние. Причина кроется в том, что Трамп неоднократно высказывался с критикой в адрес Украины и грозил урезать военную поддержку в случае своего триумфа на выборах в ноябре. Не секрет, что украинская администрация не скрывала бы своего удовлетворения от известия о смерти Трампа.