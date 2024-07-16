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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

СВО закончится осенью? Последние события и прогнозы экспертов о конфликте на Украине

Покушение на Трампа и реакция Зеленского обернулись новыми прогнозами окончания СВО

16 июля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
СВО закончится осенью? Последние события и прогнозы экспертов о конфликте на Украине
Покушение на жизнь Трампа, прекращение расследования по делу «Северного потока» и военные достижения России на фронте свидетельствуют о потенциально скором завершении вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Эксперты анализируют эти события и прогнозируют возможные сценарии.

Последние события на международной арене и на поле боя заставляют задуматься: неужели конфликт между Россией и Украиной близок к завершению? Новости о покушении на Дональда Трампа, закрытие дела по «Северному потоку» и успехи российских войск на фронте создают впечатление, что развязка уже не за горами. Давайте разберемся, что это все значит и какие прогнозы дают эксперты.

Покушение на Трампа

Известие о недавнем покушении на жизнь экс-президента США Дональда Трампа вызвало широкий резонанс в мире. В окружении президента Украины Владимира Зеленского, по слухам, царит уныние. Причина кроется в том, что Трамп неоднократно высказывался с критикой в адрес Украины и грозил урезать военную поддержку в случае своего триумфа на выборах в ноябре. Не секрет, что украинская администрация не скрывала бы своего удовлетворения от известия о смерти Трампа.

Но киллер дал маху, и Трамп выжил. Этот инцидент вынудил Зеленского скорректировать свою тактику. Отныне Киев воздержится от резких выпадов в сторону Трампа. Более того, сам Зеленский публично выразил пожелания скорого восстановления экс-президенту США.

Интересно, что некоторые российские политологи предполагают возможную причастность Украины к покушению. Хотя США и Россия официально не обсуждали эту тему, подозрения остаются. Это добавляет интриги и заставляет задуматься о том, насколько запутанной стала ситуация.

Закрытие дела по «Северному Потоку»

Шведские следователи недавно заявили, что не смогли установить виновных в диверсии на газопроводах «Северный поток» и решили закрыть дело. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отказался раскрыть результаты расследования.

Напомним, что взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма, но так и не получила данных о виновных. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в диверсии власти США, утверждая, что они боялись отказа Германии от участия в военной помощи Украине.

Закрытие дела по «Северному потоку» выглядит как попытка скрыть истинных виновников. Это подтверждает мнение о международном сговоре против России. Взрывы на газопроводах слишком важное событие, чтобы его просто так забыть.

Успехи российских военных

Российские военные силы, особенно группировка «Север», считают, что вторая половина лета станет решающей в ходе спецоперации на Украине. Они утверждают, что сейчас идут тяжелые бои, но будущее спецоперации будет определено до осени.

Полковник в отставке Службы безопасности Украины Олег Стариков также предрекает, что конфликт будет завершен ближе к осени. Он упоминает о «решающей битве», которая предопределит дальнейшее развитие конфликта и позицию Украины в предстоящих мирных переговорах.

Британский специалист Александр Меркурс полагает, что Вооруженные силы Украины терпят неудачу в нынешнем противостоянии и не смогут предотвратить фиаско. Он уверен, что обстановка на Украине усугубляется значительно стремительнее, чем принято считать, а украинская армия находится на пределе своих сил.

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#Ольга Харина#Общество#Украинский конфликт#Боевые действия на Украине
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