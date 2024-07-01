Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Конфликт на Украине продолжается уже три долгих года, и многие возлагают надежды на то, что избрание нового лидера Соединенных Штатов Америки сможет повлиять на ситуацию. Каковы же мнения политиков, экспертов и западных средств массовой информации? Давайте проанализируем их высказывания.
Анатолий Вассерман, член нижней палаты парламента России, расценивает вероятность скорого завершения военного противостояния между Россией и Украиной как невысокую. По его суждению, влиятельные фигуры в США заинтересованы в продлении этого конфликта и будут препятствовать любым попыткам его урегулирования. Вассерман предполагает, что Североатлантический альянс способен оказывать поддержку Украине в течение периода от одного до пяти лет, используя для этого различные каналы, включая правительственные структуры и другие механизмы. Такая поддержка может привести к ослаблению экономики Европейского союза.
Олег Дерипаска, российский магнат, также не предвидит скорого окончания конфликта. Он прогнозирует, что специальная военная операция в Украине завершится не раньше мая 2025 года и считает, что обсуждение мирного решения без участия России не имеет смысла.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну с Россией как можно скорее, потому что много украинских солдат погибли. Он говорит, что у них уже 31 тысяча погибших с начала войны в феврале 2022 года. Российские чиновники говорят о еще больших потерях с украинской стороны. Зеленский хочет подготовить план мира и представить его на важной встрече лидеров в ноябре.
На встрече стран Европейского союза в Брюсселе в июне Зеленский подписал документы о том, что Европа будет помогать Украине. Эта помощь будет включать защиту, деньги и поддержку в дипломатических вопросах. Кроме того, Украина подписала договоры о безопасности с Литвой и Эстонией, чтобы получить еще больше поддержки.
Все эти шаги направлены на то, чтобы помочь Украине защитить себя и найти мирное решение конфликта с Россией. Зеленский все еще надеется, что с помощью международной поддержки и плана мира война закончится и жизнь в Украине вернется к нормальному состоянию.
Западные новостные источники тоже говорят о том, когда может закончиться конфликт между Украиной и Россией. Ирландский журналист Чей Боуз говорит, что Зеленский признает, что много украинских солдат погибло, но он все равно не хочет заключать мир с Россией.
Немецкая газета Bild попросила разведку предсказать, когда закончится спецоперация. А британский журнал The Economist думает, что война может продолжаться еще пять лет, и Украина будет постепенно проигрывать.
Западные эксперты считают, что это долгая и тяжелая война, которая должна утомить Москву. Они надеются, что это приведет к тому, что Россия будет готова заключить мир и прекратить конфликт.
Всемирные лидеры собрались в Нью-Йорке, чтобы поговорить о том, как решить большую проблему, которая происходит где-то в мире. Главный человек Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, сказал, что очень важно немедленно остановить драку и начать говорить друг с другом, чтобы найти мирное решение.
Он также сказал, что из-за этой драки страдают обычные люди, которые ничего плохого не делали. Поэтому все страны мира должны вместе попытаться заставить тех, кто дерется, прекратить и начать разговаривать. Таким образом, они смогут быстрее найти решение, чтобы всем стало лучше.
НАТО продолжает укреплять свои восточные рубежи, размещая дополнительные контингенты и вооружение в странах Прибалтики и Восточной Европы. Это вызывает серьезное беспокойство у России, которая видит в таких действиях угрозу своей безопасности. В ответ российское руководство активизировало военные учения и расширило свои военные базы в регионе. Эти действия приводят к еще большему напряжению в отношениях между Россией и Западом, что затрудняет дипломатические усилия по разрешению конфликта.
Украинская экономика страдает от войны. Инвестиции уменьшаются, инфраструктура разрушена, и украинцы испытывают нехватку ресурсов. Европейский Союз и другие организации помогают Украине деньгами, но это не достаточно для полного восстановления экономики. Эксперты считают, что окончание войны и начало восстановления страны должны быть главными задачами для всех сторон конфликта