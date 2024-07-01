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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине

НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине

1 июля 2024, 10:15
Фото: 1MI
НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине
Когда закончится конфликт России и Украины? Эксперты предсказывают разные сценарии, но никто не знает точно. Читайте далее, чтобы узнать мнение политиков, экспертов и журналистов.

Конфликт на Украине продолжается уже три долгих года, и многие возлагают надежды на то, что избрание нового лидера Соединенных Штатов Америки сможет повлиять на ситуацию. Каковы же мнения политиков, экспертов и западных средств массовой информации? Давайте проанализируем их высказывания.

Прогнозы политиков и экспертов

Анатолий Вассерман, член нижней палаты парламента России, расценивает вероятность скорого завершения военного противостояния между Россией и Украиной как невысокую. По его суждению, влиятельные фигуры в США заинтересованы в продлении этого конфликта и будут препятствовать любым попыткам его урегулирования. Вассерман предполагает, что Североатлантический альянс способен оказывать поддержку Украине в течение периода от одного до пяти лет, используя для этого различные каналы, включая правительственные структуры и другие механизмы. Такая поддержка может привести к ослаблению экономики Европейского союза.

Олег Дерипаска, российский магнат, также не предвидит скорого окончания конфликта. Он прогнозирует, что специальная военная операция в Украине завершится не раньше мая 2025 года и считает, что обсуждение мирного решения без участия России не имеет смысла.

Олег Дерипаска, российский магнат, также не предвидит скорого окончания конфликта.Олег Дерипаска, российский магнат, также не предвидит скорого окончания конфликта.
Олег Дерипаска, российский магнат, также не предвидит скорого окончания конфликта.
Фото: 1MI

Зеленский меняет курс?

Президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну с Россией как можно скорее, потому что много украинских солдат погибли. Он говорит, что у них уже 31 тысяча погибших с начала войны в феврале 2022 года. Российские чиновники говорят о еще больших потерях с украинской стороны. Зеленский хочет подготовить план мира и представить его на важной встрече лидеров в ноябре.

На встрече стран Европейского союза в Брюсселе в июне Зеленский подписал документы о том, что Европа будет помогать Украине. Эта помощь будет включать защиту, деньги и поддержку в дипломатических вопросах. Кроме того, Украина подписала договоры о безопасности с Литвой и Эстонией, чтобы получить еще больше поддержки.

Все эти шаги направлены на то, чтобы помочь Украине защитить себя и найти мирное решение конфликта с Россией. Зеленский все еще надеется, что с помощью международной поддержки и плана мира война закончится и жизнь в Украине вернется к нормальному состоянию.

Что пишут западные СМИ?

Западные новостные источники тоже говорят о том, когда может закончиться конфликт между Украиной и Россией. Ирландский журналист Чей Боуз говорит, что Зеленский признает, что много украинских солдат погибло, но он все равно не хочет заключать мир с Россией.

Немецкая газета Bild попросила разведку предсказать, когда закончится спецоперация. А британский журнал The Economist думает, что война может продолжаться еще пять лет, и Украина будет постепенно проигрывать.

Западные эксперты считают, что это долгая и тяжелая война, которая должна утомить Москву. Они надеются, что это приведет к тому, что Россия будет готова заключить мир и прекратить конфликт.

На встрече стран Европейского союза в Брюсселе в июне Зеленский подписал документы о том, что Европа будет помогать Украине.На встрече стран Европейского союза в Брюсселе в июне Зеленский подписал документы о том, что Европа будет помогать Украине.
На встрече стран Европейского союза в Брюсселе в июне Зеленский подписал документы о том, что Европа будет помогать Украине.
Фото: 1MI

Мировое сообщество и реальное положение дел

Всемирные лидеры собрались в Нью-Йорке, чтобы поговорить о том, как решить большую проблему, которая происходит где-то в мире. Главный человек Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, сказал, что очень важно немедленно остановить драку и начать говорить друг с другом, чтобы найти мирное решение.

Он также сказал, что из-за этой драки страдают обычные люди, которые ничего плохого не делали. Поэтому все страны мира должны вместе попытаться заставить тех, кто дерется, прекратить и начать разговаривать. Таким образом, они смогут быстрее найти решение, чтобы всем стало лучше.

НАТО продолжает укреплять свои восточные рубежи, размещая дополнительные контингенты и вооружение в странах Прибалтики и Восточной Европы. Это вызывает серьезное беспокойство у России, которая видит в таких действиях угрозу своей безопасности. В ответ российское руководство активизировало военные учения и расширило свои военные базы в регионе. Эти действия приводят к еще большему напряжению в отношениях между Россией и Западом, что затрудняет дипломатические усилия по разрешению конфликта.

Украинская экономика страдает от войны. Инвестиции уменьшаются, инфраструктура разрушена, и украинцы испытывают нехватку ресурсов. Европейский Союз и другие организации помогают Украине деньгами, но это не достаточно для полного восстановления экономики. Эксперты считают, что окончание войны и начало восстановления страны должны быть главными задачами для всех сторон конфликта

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