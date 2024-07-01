Анатолий Вассерман, член нижней палаты парламента России, расценивает вероятность скорого завершения военного противостояния между Россией и Украиной как невысокую. По его суждению, влиятельные фигуры в США заинтересованы в продлении этого конфликта и будут препятствовать любым попыткам его урегулирования. Вассерман предполагает, что Североатлантический альянс способен оказывать поддержку Украине в течение периода от одного до пяти лет, используя для этого различные каналы, включая правительственные структуры и другие механизмы. Такая поддержка может привести к ослаблению экономики Европейского союза.