Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Конфликт между Россией и Украиной стал одной из главных тем международной политики. Вопрос о его завершении волнует не только жителей этих стран, но и мировое сообщество. Предстоящий саммит в Швейцарии, прогнозы аналитиков и заявления политиков — все это создает напряжение и порождает множество вопросов. Как скоро наступит мир, и каким он будет?
Это мероприятие, направленное на разрешение украинского конфликта, состоится в швейцарском курортном городе Бюргеншток 15–16 июня, однако Россия в нем участия не принимает. Представители свыше 160 государств соберутся для обсуждения мирного урегулирования, но скептическая позиция российских политиков вызывает сомнения относительно результативности встречи.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждает в интервью РИА Новости, что ведущей темой швейцарской конференции является возможность предъявить России ультиматума в виде плана Зеленского.
— Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую «сходку», — рассказал Небензя.
Несмотря на западную инициативу, Китайская Народная Республика предложила провести мирную конференцию с участием Москвы и Киева. Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия и Украина согласны с основными принципами китайского мирного плана. Тем не менее, Россия не получила приглашение на саммит, который будет проходить в Швейцарии, и пока неизвестно, примет ли участие в нем президент США Джо Байден.
По мнению Леонида Слуцкого, председателя думского комитета по иностранным делам, прекращение поставок вооружений Украине со стороны западных стран способно ускорить окончание военного противостояния.
— Переговоры обязательно будут — после нашей победы и на условиях России, — заявил политик.
Подобное мнение выразил и президент Путин, заявив, что США должны остановить вооружение Украины. И тогда конфликт закончится через 2-3 месяца.
С другой стороны, некоторые эксперты, подобные бывшему полковнику СБУ Олегу Старикову, предрекают пик развития СВО в период осени.
—С военной точки зрения операция, которая может привести к окончанию… это будет август–сентябрь, — утверждает Стариков.
По мнению западных экспертов, прекращение поставок в Украину не приведет к быстрому завершению конфликта. Напротив, это может усложнить дальнейшие мирные переговоры.
Будущее украинского президента Владимира Зеленского вызывает много вопросов. Некоторые, например бывший морской пехотинец США Лукас Гейдж, считают, что если украинская армия потерпит поражение, Зеленскому может прийтись покинуть страну, чтобы избежать наказания. Бывший советник главы Пентагона Макгрегор предполагает, что Зеленский может обратиться за убежищем в западные страны, например в США.
Политолог Сергей Марков считает, что если президент Украины будет пленен, его ожидает длительный судебный процесс. В случае бегства за границу Зеленского могут принять в США, Израиле или Великобритании. Вероятнее всего, последний вариант обусловлен тесными связями Зеленского с британскими политиками.
Таким образом, будущее конфликта и его участников остается неопределенным. Мир надеется на окончание боевых действий и дипломатическое решение проблемы. Однако мнения экспертов и политиков сильно различаются. В разрешении конфликта дипломатия играет не менее важную роль, чем военная поддержка.