Закончится ли конфликт на Украине после саммита в 2024 году

Конфликт между Россией и Украиной стал одной из главных тем международной политики. Вопрос о его завершении волнует не только жителей этих стран, но и мировое сообщество. Предстоящий саммит в Швейцарии, прогнозы аналитиков и заявления политиков — все это создает напряжение и порождает множество вопросов. Как скоро наступит мир, и каким он будет?