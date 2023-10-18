Politico: Как США выстраивать отношения с Россией после украинского конфликта

Posted Сегодня, 22:40
Published Сегодня, 22:40
Modified Сегодня, 22:44
Updated Сегодня, 22:44
Статья в Politico была опубликована накануне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, который состоялся 17 октября. С учетом растущей обеспокоенности на Западе по поводу формирующегося российско-китайского союза, изложенное в ней мнение представляет интерес.
«Этот конфликт в конечном итоге закончится, и перед Соединенными Штатами останется вопрос о России. Выиграйте, проиграйте или сыграйте вничью — Россия не исчезнет как главный вызов», — заявляет Грэм, который при президенте Джордже Буше-младшем отвечал за аналитику по России в аппарате Совета национальной безопасности США.
По его оценке, несмотря на прогнозы некоторых «затаивших дыхание западных экспертов», шансы на распад РФ ничтожны, поскольку, «в отличие от Советского Союза, ее скрепляют мощные центростремительные силы».
Далее он подробно разбирает факторы, из-за которых США никогда не смогут игнорировать Россию. В кратком изложении это:
Кроме того, будучи одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, Россия является неизбежным партнером в смягчении рисков изменения климата, а имея богатую историю разработки вакцин, может сыграть важную роль в борьбе со смертельными пандемиями.
В связи с этим Грэм формулирует три задачи, которые должны определять американскую политику в отношении Москвы.
Во-первых, это стремление к мирному сосуществованию, чтобы свести к минимуму риск ядерного катаклизма. Во-вторых, «ответственное управление неизбежной конкуренцией» во избежание прямой военной конфронтации, особенно в Европе, на Ближнем Востоке и в Арктике. В-третьих, взаимовыгодное сотрудничество по противодействию актуальным транснациональным угрозам, таким как изменение климата, распространение оружия массового уничтожения, международный терроризм и пандемии.
В нынешних обстоятельствах, как пишет Грэм, следует добавить еще и четвертую задачу: структурирование отношений с Россией таким образом, чтобы Соединенные Штаты могли активнее противостоять своему главному стратегическому сопернику — Китаю.
Аналитик рассматривает сценарий, при котором, несмотря на нынешнюю тесную стратегическую связь РФ и КНР, основные разногласия между ними могут скоро возобновиться, «поскольку быстрый экономический рост Китая и технологический прогресс увеличивают разрыв в силе между двумя странами, а геополитические амбиции Пекина еще больше посягают на влияние России на бывшем советском пространстве».
В итоге Грэм делает вывод, что задача Соединенных Штатов состоит не в том, чтобы победить Россию, как это сейчас хотела бы большая часть американского внешнеполитического истеблишмента, а в том, чтобы «умело использовать отношения с соперником для построения нового глобального равновесия, которое продвигает американские интересы».