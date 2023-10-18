Politico: Как США выстраивать отношения с Россией после украинского конфликта

В итоге Грэм делает вывод, что задача Соединенных Штатов состоит не в том, чтобы победить Россию, как это сейчас хотела бы большая часть американского внешнеполитического истеблишмента, а в том, чтобы «умело использовать отношения с соперником для построения нового глобального равновесия, которое продвигает американские интересы».