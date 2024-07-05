Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?

Сотрудники службы безопасности аэропортов Турции теперь имеют право проводить досмотр личных вещей пассажиров не только во время регистрации на рейс, но и при входе в терминал аэропорта и в зону посадки. Это касается как багажа, так и электронных устройств, отказавшиеся предоставить свои вещи для досмотра, не будут допущены в аэропорт или зону вылета. Предметы, запрещенные к перевозке, будут изъяты на месте.