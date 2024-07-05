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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?

Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?

5 июля 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?
Теперь турецкие аэропорты будут работать по новым правилам досмотра пассажиров. Как это скажется на путешествиях россиян и какие проблемы могут возникнуть? Читайте дальше, чтобы узнать все подробности.

В четверг вечером, 4 июля, турецкий парламент одобрил поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. По данным телеканала Habertürk, нововведения предполагают усиление контроля на входах в терминалы и посадочные зоны.

Что это означает для российских туристов, которые и без того сталкиваются с проблемами при поездках в Турцию?

Усиление мер досмотра в аэропортах Турции

Сотрудники службы безопасности аэропортов Турции теперь имеют право проводить досмотр личных вещей пассажиров не только во время регистрации на рейс, но и при входе в терминал аэропорта и в зону посадки. Это касается как багажа, так и электронных устройств, отказавшиеся предоставить свои вещи для досмотра, не будут допущены в аэропорт или зону вылета. Предметы, запрещенные к перевозке, будут изъяты на месте.

В крупных аэропортах Турции установлены два пункта досмотра: один при входе в общую зону аэропорта, а другой в так называемой «стерильной зоне» после регистрации на рейс. Оба пункта оснащены современным оборудованием, и при необходимости может быть проведен ручной досмотр

В крупных аэропортах Турции действуют два контрольно-пропускных пункта: на входе в общую зону и в так называемой «стерильной зоне» после регистрации на рейс.В крупных аэропортах Турции действуют два контрольно-пропускных пункта: на входе в общую зону и в так называемой «стерильной зоне» после регистрации на рейс.
В крупных аэропортах Турции действуют два контрольно-пропускных пункта: на входе в общую зону и в так называемой «стерильной зоне» после регистрации на рейс.
Фото: Изображение Midjourney

Почему это важно для россиян?

В последнее время турецкие авиакомпании ужесточили требования для российских туристов. Так, в марте этого года Turkish Airlines отказала россиянам в посадке на стыковочные рейсы в Южную Америку. Пассажиров без обратных билетов снимали с рейса. Один из таких пассажиров из Санкт-Петербурга потерял около полумиллиона рублей из-за отказа в посадке на рейс в Канкун. Ситуация вызвала возмущение, и пассажир подал жалобу, но ответа так и не получил.

Новый уровень контроля

Поправки к закону о гражданской авиации устанавливают штрафы в размере от 620 до 15 600 долларов для членов экипажа, которые не сообщают властям о нарушениях закона на борту самолета во время полета. Операторы квадрокоптеров, запускающие их без разрешения или за пределами разрешенных зон, могут быть оштрафованы на сумму около 1800 долларов.

Проблемы с посадкой

Проблемы с посадкой на рейсы Turkish Airlines не новы. Российские дипломаты неоднократно обращались в авиакомпанию и МИД Турции по этому поводу. Основные причины отказов включают отсутствие обратного билета, несоответствие требованиям въезда (например, отсутствие брони отеля или недостаток средств на счете). В некоторых случаях отказ в посадке происходит без объяснения причин, что может быть связано с политической или экономической ситуацией.

Необходимо упомянуть и о росте цен на авиабилеты. В 2024 году тарифы на авиабилеты эконом-класса для внутренних рейсов в России повысились на 25%.Необходимо упомянуть и о росте цен на авиабилеты. В 2024 году тарифы на авиабилеты эконом-класса для внутренних рейсов в России повысились на 25%.
Необходимо упомянуть и о росте цен на авиабилеты. В 2024 году тарифы на авиабилеты эконом-класса для внутренних рейсов в России повысились на 25%.
Фото: Изображение Midjourney

Как избежать отказа в посадке?

  • Подготовьте все документы: убедитесь, что у вас есть обратный билет, бронь на отель и достаточно средств на счету.
  • Проверьте правила въезда: узнайте все требования для въезда в страну назначения.
  • Будьте готовы к досмотру: следите за новыми правилами досмотра и готовьтесь к проверке вещей и электронных устройств.

Подорожание авиабилетов

Необходимо упомянуть и о росте цен на авиабилеты. В 2024 году тарифы на авиабилеты эконом-класса для внутренних рейсов в России повысились на 25%. Это обусловлено санкциями, увеличением стоимости топлива и закрытием воздушного пространства над Европейским союзом и Северной Америкой. Представители Федеральной антимонопольной службы сообщили, что в апреле 2023 года цены на авиабилеты возросли на 4% по сравнению с апрелем 2022 года, что связано с сезонными факторами, спросом и инфляцией.

Альтернативные курорты Турции

Если путешествия в Турцию становятся сложными, можно рассмотреть альтернативные курорты. Вместо Антальи, которая сейчас переживает сложные времена, можно выбрать менее популярные, но не менее привлекательные места. Например, Стамбул, Даламан, Бодрум, Измир и Газипаша-Аланья. Эти курорты предложат вам уникальные возможности для отдыха и помогут избежать неприятных сюрпризов.

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