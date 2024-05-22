Цены в Турции в 2024: от бюджетного до роскошного отдыха

Цены на транспорт в Турции также могут меняться в зависимости от типа транспорта и местоположения. Например, по данным Виталия Ульянова, стоимость трансфера от аэропорта до отеля может составлять от 1500 до 3000 рублей, а стоимость поездки на такси может составлять от 300 до 1500 рублей за поездку. Стоимость проезда на общественном транспорте может составлять от 50 до 150 рублей за поездку.