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Трудовое законодательство

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Ноябрь
Учительница работала за спасибо в Башкирии
21 ноября, 07:15
Сентябрь
Премии исчезли в Башкирии
26 сентября, 04:47
В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000
15 сентября, 15:21
Башкирию ждут длинные выходные
13 сентября, 18:53
«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии
11 сентября, 18:17
Июль
В Башкирии работали за еду
25 июля, 05:54
Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки
3 июля, 13:26
Май
В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование
7 мая, 09:34
Март
Директор фирмы в Уфе более полутора лет не платила зарплату рабочему и попала под суд
1 марта, 06:07

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