«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии

Posted 11 сентября, 18:17
Published 11 сентября, 18:17
Modified 11 сентября, 19:19
Updated 11 сентября, 19:19
Местное частное охранное предприятие — «Альфа-Белорецк» — платила десятерым своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума. Продолжался беспредел с марта по июнь 2024 года, пока о ситуации не узнала прокуратура муниципалитета. Правоохранители насчитали предприятию долг перед работниками в ₽440 тысяч.
На организацию завели уголовное дело о невыплате зарплаты. Кроме того, на предприятие составили и административный протокол об аналогичном правонарушении.
По данным СПАРК «Интерфакс», компания была зарегистрирована в Белорецке в начале 2009 года. Руководит предприятием директор Антонина Щербакова, а единственным учредителем указана Анна Жамантаева. Уставный капитал «ЧОПа» составляет ₽250 тысяч.
Ранее в Уфе предприятие задолжало своему сотруднику более полумиллиона рублей по зарплате. Всё время компания имела деньги, чтобы рассчитаться с работником, однако начальство предпочитало тратить эти средства на другие цели.