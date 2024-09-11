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Posted 11 сентября, 18:17

Published 11 сентября, 18:17

Modified 11 сентября, 19:19

Updated 11 сентября, 19:19

«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии

«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии

11 сентября 2024, 18:17
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
О грубом нарушении трудового законодательства в Белорецком районе Башкортостана в среду, 11 сентября, сообщила региональная прокуратура.

Местное частное охранное предприятие — «Альфа-Белорецк» — платила десятерым своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума. Продолжался беспредел с марта по июнь 2024 года, пока о ситуации не узнала прокуратура муниципалитета. Правоохранители насчитали предприятию долг перед работниками в ₽440 тысяч.

На организацию завели уголовное дело о невыплате зарплаты. Кроме того, на предприятие составили и административный протокол об аналогичном правонарушении.

По данным СПАРК «Интерфакс», компания была зарегистрирована в Белорецке в начале 2009 года. Руководит предприятием директор Антонина Щербакова, а единственным учредителем указана Анна Жамантаева. Уставный капитал «ЧОПа» составляет ₽250 тысяч.

В Уфе работали за еду
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Ранее в Уфе предприятие задолжало своему сотруднику более полумиллиона рублей по зарплате. Всё время компания имела деньги, чтобы рассчитаться с работником, однако начальство предпочитало тратить эти средства на другие цели.

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