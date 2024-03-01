Директор фирмы в Уфе более полутора лет не платила зарплату рабочему и попала под суд

ООО «Авто Экспресс» зарегистрировано 11 декабря 2020 года и занимается перевозкой пассажиров. Если выручка компании с первого года деятельности до 2022 года выросла с 36 тыс до 3,5 млн рублей, то динамика прибыли оказалась отрицательной — по итогам 2020 года убытки составили 24 тыс рублей, в конце 2022 года — 755 тыс рублей. Юлия Белякова, руководящая фирмой, ранее была участником жилищного накопительного кооператива «Жилищное строительство №2». По информации сайта ЖНК, «членами кооператива в основном являются работники бюджетной сферы, молодые семьи, льготники».