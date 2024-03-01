Директор фирмы в Уфе более полутора лет не платила зарплату рабочему и попала под суд

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
В Уфе предъявлено обвинение директору ООО «Авто Экспресс» Юлии Беляковой, которая отказывалась платить зарплату сотруднику. Ранее на неё было заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
Как сообщили в прокуратуре, с февраля 2022 по сентябрь 2023 года предприятие не оплачивало труд своего рабочего. После прокурорской проверки следственные органы завели уголовное дело. Общая сумма задолженности превысила 420 тыс рублей.
В то же время средства в фонде оплаты труда у фирмы имелись, однако часть средств вместо расчёта с персоналом руководство потратило на иные финансовые нужды. Директор частично признала вину, на её имущество наложен арест.
ООО «Авто Экспресс» зарегистрировано 11 декабря 2020 года и занимается перевозкой пассажиров. Если выручка компании с первого года деятельности до 2022 года выросла с 36 тыс до 3,5 млн рублей, то динамика прибыли оказалась отрицательной — по итогам 2020 года убытки составили 24 тыс рублей, в конце 2022 года — 755 тыс рублей. Юлия Белякова, руководящая фирмой, ранее была участником жилищного накопительного кооператива «Жилищное строительство №2». По информации сайта ЖНК, «членами кооператива в основном являются работники бюджетной сферы, молодые семьи, льготники».
Уголовное дело в отношении Юлии Беляковой рассмотрит Советский районный суд Уфы.
Ранее мы рассказывали о предприятиях, где чаще всего случаются задержки по зарплатам. В список попали частные охранные фирмы и магазины, которые есть в каждом городе или крупном посёлке.