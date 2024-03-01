mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Уфе перед судом предстанет руководство фирмы, задолжавшей сотни тысяч рабочему

Директор фирмы в Уфе более полутора лет не платила зарплату рабочему и попала под суд

1 марта 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Уфе перед судом предстанет руководство фирмы, задолжавшей сотни тысяч рабочему

У компании «Авто Экспресс» были деньги на счетах, но директор использовала их для своих нужд. Ранее обвиняемая была членом жилищного кооператива, в котором состояли бюджетники и льготники.

В Уфе предъявлено обвинение директору ООО «Авто Экспресс» Юлии Беляковой, которая отказывалась платить зарплату сотруднику. Ранее на неё было заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

Как сообщили в прокуратуре, с февраля 2022 по сентябрь 2023 года предприятие не оплачивало труд своего рабочего. После прокурорской проверки следственные органы завели уголовное дело. Общая сумма задолженности превысила 420 тыс рублей.

В то же время средства в фонде оплаты труда у фирмы имелись, однако часть средств вместо расчёта с персоналом руководство потратило на иные финансовые нужды. Директор частично признала вину, на её имущество наложен арест.

Средняя зарплата чиновников в Башкирии оказалась гораздо выше, чем у рядовых рабочих
Узнать подробнее

ООО «Авто Экспресс» зарегистрировано 11 декабря 2020 года и занимается перевозкой пассажиров. Если выручка компании с первого года деятельности до 2022 года выросла с 36 тыс до 3,5 млн рублей, то динамика прибыли оказалась отрицательной — по итогам 2020 года убытки составили 24 тыс рублей, в конце 2022 года — 755 тыс рублей. Юлия Белякова, руководящая фирмой, ранее была участником жилищного накопительного кооператива «Жилищное строительство №2». По информации сайта ЖНК, «членами кооператива в основном являются работники бюджетной сферы, молодые семьи, льготники».

Уголовное дело в отношении Юлии Беляковой рассмотрит Советский районный суд Уфы.

Ранее мы рассказывали о предприятиях, где чаще всего случаются задержки по зарплатам. В список попали частные охранные фирмы и магазины, которые есть в каждом городе или крупном посёлке.

Торговая сеть, строительный холдинг и ЧОПы — где в Башкирии нарушают права рабочих?
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Долги по зарплате#Идэль Гумеров#Права рабочих#Невыплата зарплаты#Трудовое законодательство
Подпишитесь
5 идей для романтичного свидания на 8 марта в Уфе
Сегодня, 05:18
Таксист из Башкирии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
Видео. В Уфе на набережной реки Белой сняли «сексуальный дрифт»
Сегодня, 06:35
В Башкирии учительница стала инвалидом из-за упавшего плафона
Сегодня, 05:48
В Башкирии сильно подорожали овощи
Сегодня, 04:30
Умер актер из Башкирии, озвучивавший Мишутку из «Спокойной ночи, малыши!»
Сегодня, 05:08