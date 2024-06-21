Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе

Сообщается, что житель Уфы, не найдя свою дочь в квартире, отправился на её поиски на улице и в какой-то момент заметил её за танцами в ПВЗ. Танцевала она в компании подруги и неизвестного мужчины. При этом, как утверждает тг-канал, они были полностью обнажены*. Отцу удалось проникнуть внутрь, но тут у одной из девочки начался приступ. Предположительно это произошло из-за того, что до этого они якобы употребили с галлюциногенным и эйфорическим эффектом.