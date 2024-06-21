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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе

Школьницы устроили оргию в ПВЗ в Уфе

21 июня 2024, 09:23
Фото: 1MI
Девушки голыми танцевали с неизвестным мужчиной в отделении маркет-плейса под действием наркотиков, сообщает телеграм-канал «sibaygorod. Сибай. Подслушано в Зауралье».

Скандал с участием несовершеннолетних разворачивается в Уфе. По информации Tg-канала «СИБАЙ. Подслушано в Зауралье», две 14-летние девочки приняли участие в групповом сексе в пункте выдачи маркет-плейса. Кроме того, девочки якобы находились под воздействием неизвестных препаратов с наркотическим ффектом.

Сообщается, что житель Уфы, не найдя свою дочь в квартире, отправился на её поиски на улице и в какой-то момент заметил её за танцами в ПВЗ. Танцевала она в компании подруги и неизвестного мужчины. При этом, как утверждает тг-канал, они были полностью обнажены*. Отцу удалось проникнуть внутрь, но тут у одной из девочки начался приступ. Предположительно это произошло из-за того, что до этого они якобы употребили с галлюциногенным и эйфорическим эффектом.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы. Находившегося с ними мужчину якобы являвшегося сотрудником маркет-плейса, задержали.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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