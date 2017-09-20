Брат Ивана Дорна пришел на кастинг шоу «ТАНЦЫ» в Уфе

По мнению членов жюри, уровень танцоров в Уфе будет значительно отличаться от того, что они видели ранее в новом сезоне. Практически каждый, кто выйдет на сцену, продемонстрирует высокий уровень профессионализма и харизму.
Так, на сцену проекта выйдет двоюродный брат Ивана Дорна – Илья, загадочная танцовщица в маске, и много других харизматичных танцоров из Уфы, Туймазов, Казани и Оренбурга, вызвавших оживленные споры среди членов жюри.
Уже в эту субботу на всю страну прогремят такие имена, как Артур "Клещ" Хабиров, Шайба, Dona jazz, Элина Адыева, Альфи и другие.
Как всегда, на пути к победе участникам придется преодолеть несколько этапов. Вести новый сезон шоу «ТАНЦЫ» будет наша землячка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, неизменная ведущая проекта, покровительница всех танцовщиков страны – Ляйсан Утяшева.
В жюри будут присутствовать наставники команд – Мигель и Татьяна Денисова, а также Сергей Светлаков.
Напомним, что за всю историю «ТАНЦЕВ» на ТНТ до финальной стадии шоу дошла только одна уфимка – Алёна Гуменная, которая выбыла из первого сезона проекта за шаг до полуфинала.