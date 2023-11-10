На спектакле в Уфе Ляйсан Утяшева не сдержала слез и вспомнила о своей матери

В Уфе состоялась премьера танцевального спектакля знаменитой уроженки Башкирии Ляйсан Утяшевой. После выступления зал стоя приветствовал артистов. На поклон вышла и сама Утяшева. Телеведущая, не сдержав эмоций, в слезах поблагодарила публику и вспомнила о своей маме.