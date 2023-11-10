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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

На спектакле в Уфе Ляйсан Утяшева не сдержала слез и вспомнила о своей матери

На спектакле в Уфе Ляйсан Утяшева не сдержала слез и вспомнила о своей матери

10 ноября 2023, 08:25
Фото: Ляйсан Утяшева// VK.com
Знаменитая российская гимнастка призналась, что на концерте в Уфе ощутила присутствие мамы.

В Уфе состоялась премьера танцевального спектакля знаменитой уроженки Башкирии Ляйсан Утяшевой. После выступления зал стоя приветствовал артистов. На поклон вышла и сама Утяшева. Телеведущая, не сдержав эмоций, в слезах поблагодарила публику и вспомнила о своей маме.

«У меня было сегодня полное ощущение, что моя мама, Зульфия Утяшева, была с нами. Спасибо вам, дорогие зрители, за веру и поддержку. Начинать что-то новое так сложно, но мне так дорога ваша поддержка, особенно на родной земле! Низко кланяюсь. Я вас люблю», — рассказала Утяшева.
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#Общество#Культура#Культурная жизнь#Танцы#Азамат Нухов
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