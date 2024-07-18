Олимпиада-2024: как и где смотреть игры, если их не покажут по ТВ?

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Совсем недавно стало известно, что такие крупные телеканалы, как «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ», отказались от трансляции Олимпийских игр 2024 года. Причины для этого решения весьма неоднозначны и связаны как с политической ситуацией, так и с финансовыми соображениями. Но что это значит для обычного зрителя? Как теперь можно будет поддерживать отечественных спортсменов? Давайте разбираться вместе.
Ведущие российские телеканалы мотивировали свой отказ от показа Олимпиады нежеланием покупать дорогостоящие права на трансляции. Аналитики полагают, что интерес публики к Играм без участия россиян заметно упадет, следовательно, инвестиции не принесут прибыли. К примеру, бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков высказал точку зрения, что трансляции без отечественных спортсменов попросту не наберут необходимой зрительской аудитории.
Но заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не согласна с таким подходом.
— Отказываться от просмотра Олимпиады по телевизору неправильно. Несмотря на то, что мы не участвуем, все должны иметь возможность наблюдать за Играми. Почему нам наказывают, лишая нас возможности насладиться спортивными достижениями? Поэтому я буду искать другие способы просмотра и обязательно буду следить за Олимпийскими играми в Париже, — подчеркнула Тарасова в беседе со Sport24.
Для обычного зрителя отказ федеральных каналов от трансляций создает определенные неудобства. Однако, это не значит, что Олимпиаду будет невозможно смотреть вовсе. На помощь приходит цифровой мир и социальные сети.
Популярная в России платформа для общения «ВКонтакте» поделилась намерениями вести трансляции Олимпийских игр. С 26 июля по 11 августа 2024 года пользователи смогут увидеть церемонии старта и финала соревнований, а также состязания по 16 спортивным дисциплинам, таким как плавание, бег, спортивная гимнастика, баскетбол и многие другие.
Стоит подчеркнуть, что «ВКонтакте» не планирует приобретать официальные права на показ, что делает трансляции нелегальными. Однако, это предоставит многим любителям спорта возможность наблюдать за ходом игр в прямом эфире.
Платформа Wink создает специальный раздел «Олимпиада-2024», где будет представлена информация о телетрансляциях и другом спортивном контенте, связанном с Олимпиадой. Несмотря на то, что Wink не владеет правами на трансляцию, этот раздел будет полезным ресурсом для тех, кто хочет следить за последними событиями Игр.
Поддержка российских спортсменов, даже на расстоянии, остается важной задачей. В условиях, когда атлеты выступают без национальной символики и под нейтральным флагом, каждый зрительский голос и взгляд на экране становятся особенно ценными. По мнению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, человеческий фактор и поддержка своих спортсменов важнее коммерческих интересов.
22 российских спортсмена изъявили желание участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Однако некоторые атлеты отказались от приглашения из-за строгих требований отборочного процесса. В играх участвуют:
Международный олимпийский комитет применял жесткие правила отбора российских атлетов для участия в Играх, из-за чего многие именитые спортсмены России не смогли пройти квалификацию.
Среди потенциальных претендентов на медали можно отметить двух призеров мировых первенств — Начына Монгуша и Шамиля Мамедова. Большие надежды возлагаются на прыгунью на батуте Анжелу Бладцеву, которая стала триумфатором июньского этапа Кубка мира в Швейцарии. В теннисе успехов ждут от Даниила Медведева, бывшей первой ракетки мира, и Мирры Андреевой, одной из самых многообещающих теннисисток, а также от Романа Сафиуллина, который дошел до четвертьфинала Уимблдона-2023. Самые оптимистичные прогнозы предрекают россиянам одну золотую медаль (Медведев), две серебряные (Монгуш и Мамедов) и одну бронзовую (Бладцева).