Олимпиада-2024: как и где смотреть игры, если их не покажут по ТВ?

Совсем недавно стало известно, что такие крупные телеканалы, как «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ», отказались от трансляции Олимпийских игр 2024 года. Причины для этого решения весьма неоднозначны и связаны как с политической ситуацией, так и с финансовыми соображениями. Но что это значит для обычного зрителя? Как теперь можно будет поддерживать отечественных спортсменов? Давайте разбираться вместе.