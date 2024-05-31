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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Уфе назвали победителей соревнований среди кинологов и служебных собак

В Уфе выбрали самого хорошего мальчика

31 мая 2024, 12:03
Фото: 1MI

В Уфе назвали победителей соревнований среди кинологов и служебных собак

Всего участие соревнованиях по трем дисциплинам приняли участие более 35 участников, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Служебные собаки в Уфе приняли участие в соревнованиях специалистов-кинологов. Четвероногие участники состязаний конкурировали в следующих дисциплинах: «розыскной профиль», «поиск и обнаружение взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов», «поиск и обнаружение наркотических средств». Отмечается, что задачи, которые выполняли участники в рамках соревнований, идентичны их повседневной работе.

Фото: Пресс-служба МВД по РБ/ Telegram

Участниками соревнований в этом году стали более 35 собак собак из различных силовых структур. По итогам состязаний по своим направления победу одержали:

— В номинации «розыскной профиль» — старший инспектор кинолог ЦКС МВД по РБ Азат Фатыхов и служебная собака по кличке Крафт;

— В соревнованиях по поиску и обнаружению опасных веществ — выиграли старший инспектор кинолог Отдела МВД России по Туймазинскому району Игорь Ифраимов и собакой по кличке Тиса;

— В поиске запрещенных веществ побед одержали младший инспектор ЦКС Управления МВД России по г. Уфе Азалия Алтынбаева и собака по кличке Канди.

Видео: Пресс-служба МВД по РБ/ Telegram

Ранее Mkset рассказывал о собаке-спасателе Торине, которые уже несколько лет служит в Госкомитете по ЧС. Вместе с кинологом Надеждой Отвесовой он принимал участие во время поисков людей после землетрясения в Турции зимой 2023 года, тогда ему удалось найти двух пострадавших.

После тех событий Торин получил широкую известность как в Башкирии, так и далеко за её пределами. Очаровательный пес с черной-белой шерстью и глазами разного цвета завоевал миллионы сердец.

Примечательно, что сегодня, 31 мая, он отмечает свой юбилей — ему исполняется десять лет. Отмечается, что почти девять из них он провел на службе. За эти годы он успел стать участником и призером многих престижных соревнованиях.

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