В Уфе выбрали самого хорошего мальчика

Ранее Mkset рассказывал о собаке-спасателе Торине, которые уже несколько лет служит в Госкомитете по ЧС. Вместе с кинологом Надеждой Отвесовой он принимал участие во время поисков людей после землетрясения в Турции зимой 2023 года, тогда ему удалось найти двух пострадавших.