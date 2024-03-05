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В Уфе из-за пробок автобусы не доехали до болельщиков

В Уфе из-за пробок автобусы не доехали до болельщиков

5 марта 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
В минувшие выходные в Уфе проводился кубок России по биатлону. Для болельщиков организовали трансфер до места соревнований, однако после их никто не забрал. Об этом пишет портал «ЮТВ».

Автобусы ездили от остановки «Ул.Комарова» до комплекса «Биатлон». Однако после награждения зрителей никто не забрал, из-за чего они пошли в гору 2,5 км. По словам горожан, в это время автобусы уже не ездили.

Организатором трансфера стала спортивная школа по биатлону. Там пояснили, что транспортные средства не добрались до зрителей из-за огромной пробки из припаркованных машин на въезде.

Дорога до комплекса оказалась узкой. Перевозчик заявил, что в минспорта должны были договариваться с ГАИ, но они не приехали на помощь. Спортшкола не могла запретить проезд водителям легковушек.

«После награждения жителей предупредили, что трансфер придется подождать. Кто-то согласился, кто-то пошел пешком», — объяснили организаторы.
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#Общество#Уфа#Соревнования#Автобус#Пробки#Марина Шорина
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