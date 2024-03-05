В Уфе из-за пробок автобусы не доехали до болельщиков

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Автобусы ездили от остановки «Ул.Комарова» до комплекса «Биатлон». Однако после награждения зрителей никто не забрал, из-за чего они пошли в гору 2,5 км. По словам горожан, в это время автобусы уже не ездили.
Организатором трансфера стала спортивная школа по биатлону. Там пояснили, что транспортные средства не добрались до зрителей из-за огромной пробки из припаркованных машин на въезде.
Дорога до комплекса оказалась узкой. Перевозчик заявил, что в минспорта должны были договариваться с ГАИ, но они не приехали на помощь. Спортшкола не могла запретить проезд водителям легковушек.
«После награждения жителей предупредили, что трансфер придется подождать. Кто-то согласился, кто-то пошел пешком», — объяснили организаторы.