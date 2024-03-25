Спортсменка из Уфы погибла в страшном ДТП с мамой

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Мероприятие перенесли из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Взрослые и дети отправились домой — юная спортсменка с родительницей прилетели в Сургут рано утром. После объявления было решено отправиться в Когалым на машине.
Преодолеть дорогу можно примерно за 2,5 часа. Однако домой им не суждено было добраться — в 6 часов утра автомобиль столкнулся на трассе с рейсовым автобусом. Девочка, мама и 53-летний водитель Chevrolet Niva погибли на месте.
Тренер девочки объявила сбор средств, чтобы помочь семье своей воспитанницы. Она не знает, что за машина была, на которой отправилась семья домой. Уточняется, что водитель не был родственником погибших.