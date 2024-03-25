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Updated Сегодня, 14:25

Из-за отмененных соревнований чирлидерша из Уфы погибла с мамой

Спортсменка из Уфы погибла в страшном ДТП с мамой

25 марта 2024, 14:23
Фото: 1MI

Из-за отмененных соревнований чирлидерша из Уфы погибла с мамой

На трассе Сургут-Когалым погибла девятилетняя спортсменка из Уфы. Она ехала с мамой с отмененных в Санкт-Петербурге соревнований по черлидингу. Об этом стало известно порталу «86.ру».

Мероприятие перенесли из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Взрослые и дети отправились домой — юная спортсменка с родительницей прилетели в Сургут рано утром. После объявления было решено отправиться в Когалым на машине.

Преодолеть дорогу можно примерно за 2,5 часа. Однако домой им не суждено было добраться — в 6 часов утра автомобиль столкнулся на трассе с рейсовым автобусом. Девочка, мама и 53-летний водитель Chevrolet Niva погибли на месте.

Тренер девочки объявила сбор средств, чтобы помочь семье своей воспитанницы. Она не знает, что за машина была, на которой отправилась семья домой. Уточняется, что водитель не был родственником погибших.

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