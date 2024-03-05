В Уфе пройдет этап Кубка России по шорт-треку

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Финал Кубка России по шорт-треку состоится в столице Башкирии. Заключительный этап соревнований пройдет с 8 по 10 марта в Центре шорт-трека на улице Александра Невского, 15.
Как рассказали в мэрии города, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, в том числе олимпийский чемпион из Уфы Семен Елистратов.
«Приходите поддержать наших спортсменов и провести время по-спортивному, как это было на биатлоне!», — гласит сообщение мэрии города.