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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

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Уфа примет финал Кубка России по шорт-треку

В Уфе пройдет этап Кубка России по шорт-треку

5 марта 2024, 06:44
Фото: FreePik

Уфа примет финал Кубка России по шорт-треку

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены страны.

Финал Кубка России по шорт-треку состоится в столице Башкирии. Заключительный этап соревнований пройдет с 8 по 10 марта в Центре шорт-трека на улице Александра Невского, 15.

Как рассказали в мэрии города, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, в том числе олимпийский чемпион из Уфы Семен Елистратов.

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«Приходите поддержать наших спортсменов и провести время по-спортивному, как это было на биатлоне!», — гласит сообщение мэрии города.

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#Спорт#Уфа#Соревнования#Шорт-трек#Кубок России
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