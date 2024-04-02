Один из крупнейших спортобъектов Уфы сдадут к осени

По словам главы, в Башкортостане сильная школа фехтования — воспитанники являются победителями и призерами Олимпийских игр. Теперь у них будет возможность тренироваться в улучшенных условиях. В центре планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровня.