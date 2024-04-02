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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Один из крупнейших спортобъектов Уфы сдадут к осени

Один из крупнейших спортобъектов Уфы сдадут к осени

2 апреля 2024, 14:22
Фото: Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров раскрыл, когда в регионе откроется центр фехтования. Власти планируют сдать объект к 450-летию Уфы. Об этом руководитель РБ заявил в своих соцсетях.

Центр фехтования станет одним из трех крупных спортивных объектов, которые хотят сдать к юбилею и международному форуму «Россия — спортивная держава». Сейчас он готов наполовину, но завершить строительство должны в сентябре.

Центр фехтования расположится в микрорайоне Затон, рядом с центром спортивной подготовки им. Римы Баталовой. Работы выполняются в рамках республиканских программ и при поддержке президента федерации фехтования России.

По словам главы, в Башкортостане сильная школа фехтования — воспитанники являются победителями и призерами Олимпийских игр. Теперь у них будет возможность тренироваться в улучшенных условиях. В центре планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровня.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Соревнования#Радий Хабиров#Марина Шорина
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