Один из крупнейших спортобъектов Уфы сдадут к осени

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Центр фехтования станет одним из трех крупных спортивных объектов, которые хотят сдать к юбилею и международному форуму «Россия — спортивная держава». Сейчас он готов наполовину, но завершить строительство должны в сентябре.
Центр фехтования расположится в микрорайоне Затон, рядом с центром спортивной подготовки им. Римы Баталовой. Работы выполняются в рамках республиканских программ и при поддержке президента федерации фехтования России.
По словам главы, в Башкортостане сильная школа фехтования — воспитанники являются победителями и призерами Олимпийских игр. Теперь у них будет возможность тренироваться в улучшенных условиях. В центре планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровня.