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Published Сегодня, 16:24

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Updated Сегодня, 16:27

Власти Башкирии отменили соревнования с участием актера сериала «Слово Пацана»

В Башкирии отменили мероприятие с участием актера сериала «Слово пацана»

2 февраля 2024, 16:24
Фото: 1MI

Власти Башкирии отменили соревнования с участием актера сериала «Слово Пацана»

Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на маму молодого артиста Айсылу Тавабилову.

Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Альберт Тавабилов хотел устроить лыжные соревнования в Балтаческом районе республики, однако в администрации муниципалитета ему отказали, сославшись на то, что сериал «сняли с проката».

Предполагалось, что соревнования пройдут в эту субботу, 3 февраля, в деревне Старобалтачево, где живет бабушка актера. В местной школе инициативу поддержали: там приступили к разработке положения о мероприятии и подготовке места проведения. Тавабилов же должен был подготовить подарки для победителей. Однако в администрации муниципалитета проведение мероприятия не согласовали.

В частности, по данным телеканала UTV, против спортивного соревнования выступила замглавы по социальным вопросам Инзиля Гасимьянова. По мнению чиновницы, сериал «Слово пацана» «сняли с проката» из-за его содержания. В своем комментарии телеканалу, Гасмьянова заявила, что «пока ничего не может говорить». При этом она подтвердила, что соревнований на этой неделе действительно не будет, а вот «на следующей посмотрим».

Как сообщила мама актера Айсылу Тавабилова, они все же посетят деревню Старобалтачево на этих выходных, а также постараются устроить встречу с детьми — без спортивных мероприятий.

Напомним, ранее омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соответствие «государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». По итогам экспертизы нарушений в сериале выявлено не было.

#Общество#Спорт#Культура#Соревнования#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Праздничные мероприятия
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