В Башкирии отменили мероприятие с участием актера сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Альберт Тавабилов хотел устроить лыжные соревнования в Балтаческом районе республики, однако в администрации муниципалитета ему отказали, сославшись на то, что сериал «сняли с проката».
Предполагалось, что соревнования пройдут в эту субботу, 3 февраля, в деревне Старобалтачево, где живет бабушка актера. В местной школе инициативу поддержали: там приступили к разработке положения о мероприятии и подготовке места проведения. Тавабилов же должен был подготовить подарки для победителей. Однако в администрации муниципалитета проведение мероприятия не согласовали.
В частности, по данным телеканала UTV, против спортивного соревнования выступила замглавы по социальным вопросам Инзиля Гасимьянова. По мнению чиновницы, сериал «Слово пацана» «сняли с проката» из-за его содержания. В своем комментарии телеканалу, Гасмьянова заявила, что «пока ничего не может говорить». При этом она подтвердила, что соревнований на этой неделе действительно не будет, а вот «на следующей посмотрим».
Как сообщила мама актера Айсылу Тавабилова, они все же посетят деревню Старобалтачево на этих выходных, а также постараются устроить встречу с детьми — без спортивных мероприятий.
Напомним, ранее омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на соответствие «государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». По итогам экспертизы нарушений в сериале выявлено не было.