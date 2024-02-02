В Башкирии отменили мероприятие с участием актера сериала «Слово пацана»

В частности, по данным телеканала UTV, против спортивного соревнования выступила замглавы по социальным вопросам Инзиля Гасимьянова. По мнению чиновницы, сериал «Слово пацана» «сняли с проката» из-за его содержания. В своем комментарии телеканалу, Гасмьянова заявила, что «пока ничего не может говорить». При этом она подтвердила, что соревнований на этой неделе действительно не будет, а вот «на следующей посмотрим».