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Северное сияние

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Октябрь
Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии
15 октября, 04:33
Самую яркую за 100 лет комету увидят жители Башкирии
3 октября, 18:57
Сентябрь
Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией
13 сентября, 04:44
Август
Небеса заставили задуматься Хабирова
13 августа, 10:20
Северное сияние поймали в августе над Башкирией
13 августа, 05:47
Май
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая, 09:26
Житель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике
Фотограф из Башкирии Тимур Салихов снял таймлапс северного сияния. Необычное для региона явление природы автор запечатлел в 901 снимке.
13 мая, 04:17
Фото: Небо Башкирии стало багровым
Пользователи соцсетей делятся снимками необычно красочного для мая неба. Многие сравнили картины на небосводе с северным сиянием.
11 мая, 04:46

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