Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии

Когда положение луны находится точно за Землей относительно Солнца — эта точка называется полнолуние. А когда луна находится в точке полнолуния и точке перигея одновременно — возникает удивительное явление, и в этот момент полная Луна с Земли больше, чем обычно. Это и называют суперлунием или «Кровавой луной» из-за того, что в этот период небесное тело приобретает красный оттенок, «Луной охотника» из-за яркости, что служила когда-то сигналом для начала охоты.