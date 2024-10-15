Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии

Posted 15 октября, 04:33
Published 15 октября, 04:33
Modified 15 октября, 11:34
Updated 15 октября, 11:34
Календарь этой осени богат яркими астрономическими событиями:
полярное сияние, вызванное мощнейшей вспышкой на солнце — 3 октября, суперлуние — 18 сентября, 12 октября — Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), пролетела на кратчайшем расстоянии от Земли, а следующее событие произойдет на днях — 17 октября. Это будет максимальное сближение Луны с землей.
Суперлуние — не научный термин. Впервые его применил астролог Ричар Нолле в 1979 году, а в СМИ это название стало использоваться с 2010 года.
Правильное (научное) название — «перигей-сизигия системы Земля — Луна — Солнце».
Перигей — самая близкая точка к Земле, которую проходит Луна за полный оборот вокруг нашей планеты. Апогей — наиболее далекая точка.
Среднее расстояние от перигея до Земли равно 363 300 километров, а от апогея до Земли 405 500 километров.
Сизигия в астрономии — выстраивание в один ряд трех или более небесных тел.
Когда положение луны находится точно за Землей относительно Солнца — эта точка называется полнолуние. А когда луна находится в точке полнолуния и точке перигея одновременно — возникает удивительное явление, и в этот момент полная Луна с Земли больше, чем обычно. Это и называют суперлунием или «Кровавой луной» из-за того, что в этот период небесное тело приобретает красный оттенок, «Луной охотника» из-за яркости, что служила когда-то сигналом для начала охоты.
17 октября луна будет на расстояние 357 172 километра.
— Для огненных знаков — Львов, Стрельцов, Овном период «Луны охотника») станет не самым лучшим. Окрашенным в негативные эмоции. Долгосрочные цели станут казаться глупыми и бесперспективными, а компромиссы покажутся невозможными. Но не стоит огорчаться, это лишь эмоции, после суперлуния все вернется на круги свои. Тельцы, Девы, Козероги и Водолеи — должны быть серьезней и не делать несвойственных им поступков, из-за сиюминутной прихоти. Весы, Раки, Скорпионы, Близнецы и Рыбы — могут не беспокоиться — «Кровавая луна» никак не сможет подействовать на их поступки. Также всем знакам не советуют принимать серьезных решений.
В народе немало мифов, связанных с полнолунием. Многие верят, что психические заболевания обостряются, а здоровые люди становятся агрессивнее и тревожнее, страдают бессонницей. Однозначного мнения в вопросе влияния полнолуния (суперлуния) среди ученых нет. Несмотря на множество проведенных исследований, воздействия фаз луны на организм человека не доказано.
По мнению учёных, лунные посевные календари некорректны — это астрологический прогноз, в основе которого лежат астрономические явления. Исходя из них рекомендуются оптимальные сроки для садово-огородных работ. Но несостыковки в лунных календарях, заставляют усомниться в их обоснованности. Например, нет никакой привязки климатическим условиям. В нашей стране пять климатических поясов в каждом своя влажность, температура, скорость ветра. Время посадки в субтропиках Черноморского побережья и в умеренном климате разные.
Лучше поехать загород, в поле или другую открытую местность, где нет фонарей или других источников света. Существуют специальные приложения, которые помогут выбрать самое подходящее время съемки для вашей локации. И конечно важно, чтобы небо над республикой было ясным. И не стоит слишком серьезно относиться к суевериям и выводам псевдонаучных предсказателей.