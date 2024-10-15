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Posted 15 октября, 04:33

Published 15 октября, 04:33

Modified 15 октября, 11:34

Updated 15 октября, 11:34

Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии

Суперлуние 17 октября — ожидаем необычное явление в Башкирии

15 октября 2024, 04:33
Фото: Максим Штурм
Суперлуние в Башкирии: астрологический прогноз, влияение на здоровье человека, рост растений и как его лучше увидеть, рассказываем в материале

Календарь этой осени богат яркими астрономическими событиями:

полярное сияние, вызванное мощнейшей вспышкой на солнце — 3 октября, суперлуние — 18 сентября, 12 октября — Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), пролетела на кратчайшем расстоянии от Земли, а следующее событие произойдет на днях — 17 октября. Это будет максимальное сближение Луны с землей.

Суперлуние — не научный термин. Впервые его применил астролог Ричар Нолле в 1979 году, а в СМИ это название стало использоваться с 2010 года.

Правильное (научное) название — «перигей-сизигия системы Земля — Луна — Солнце».

Перигей — самая близкая точка к Земле, которую проходит Луна за полный оборот вокруг нашей планеты. Апогей — наиболее далекая точка.

Среднее расстояние от перигея до Земли равно 363 300 километров, а от апогея до Земли 405 500 километров.

Сизигия в астрономии — выстраивание в один ряд трех или более небесных тел.

Когда положение луны находится точно за Землей относительно Солнца — эта точка называется полнолуние. А когда луна находится в точке полнолуния и точке перигея одновременно — возникает удивительное явление, и в этот момент полная Луна с Земли больше, чем обычно. Это и называют суперлунием или «Кровавой луной» из-за того, что в этот период небесное тело приобретает красный оттенок, «Луной охотника» из-за яркости, что служила когда-то сигналом для начала охоты.

17 октября луна будет на расстояние 357 172 километра.

Фото: Максим Штурм

Прогноз астрологов на время суперлуния:

 — Для огненных знаков — Львов, Стрельцов, Овном период «Луны охотника») станет не самым лучшим. Окрашенным в негативные эмоции. Долгосрочные цели станут казаться глупыми и бесперспективными, а компромиссы покажутся невозможными. Но не стоит огорчаться, это лишь эмоции, после суперлуния все вернется на круги свои. Тельцы, Девы, Козероги и Водолеи — должны быть серьезней и не делать несвойственных им поступков, из-за сиюминутной прихоти. Весы, Раки, Скорпионы, Близнецы и Рыбы — могут не беспокоиться — «Кровавая луна» никак не сможет подействовать на их поступки. Также всем знакам не советуют принимать серьезных решений.
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Как полнолуние влияет на организм человека

В народе немало мифов, связанных с полнолунием. Многие верят, что психические заболевания обостряются, а здоровые люди становятся агрессивнее и тревожнее, страдают бессонницей. Однозначного мнения в вопросе влияния полнолуния (суперлуния) среди ученых нет. Несмотря на множество проведенных исследований, воздействия фаз луны на организм человека не доказано.

Лунный календарь для растений правда или миф?

По мнению учёных, лунные посевные календари некорректны — это астрологический прогноз, в основе которого лежат астрономические явления. Исходя из них рекомендуются оптимальные сроки для садово-огородных работ. Но несостыковки в лунных календарях, заставляют усомниться в их обоснованности. Например, нет никакой привязки климатическим условиям. В нашей стране пять климатических поясов в каждом своя влажность, температура, скорость ветра. Время посадки в субтропиках Черноморского побережья и в умеренном климате разные.

Фото: Максим Штурм

Где лучше наблюдать редкое явление в Башкирии

Лучше поехать загород, в поле или другую открытую местность, где нет фонарей или других источников света. Существуют специальные приложения, которые помогут выбрать самое подходящее время съемки для вашей локации. И конечно важно, чтобы небо над республикой было ясным. И не стоит слишком серьезно относиться к суевериям и выводам псевдонаучных предсказателей.

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