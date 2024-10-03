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Posted 3 октября, 18:57

Published 3 октября, 18:57

Modified 4 октября, 06:55

Updated 4 октября, 06:55

Самую яркую за 100 лет комету увидят жители Башкирии

Самую яркую за 100 лет комету увидят жители Башкирии

3 октября 2024, 18:57
Фото: Patrick Ditz, SAFGA & SAF Comet Commission
В Башкортостане на небе будет возможно заметить комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), рассказали на ресурсах Уфимского городского планетария.

Небесное тело должно будет пролететь мимо Земли на расстоянии в 70,6 млн км. На этой дистанции при наблюдении она будет довольно яркой. При оправдании прогнозов, небесное тело будет одним из самых ярких, которые удавалось увидеть за последний век.

В планетарии рассказали, что на пике яркости комету можно будет увидеть в течение недолгого времени после захода Солнца 12 октября. В 19:00 комету станет возможным заметить чуть выше линии горизонта, однако уже в 19:55 она за ним скроется.

Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией
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Отметим, в ночь на 4 октября жители Башкирии смогут наблюдать другое завораживающее явление — северное сияние, вызванное сильными магнитными бурями.

В последний раз северное сияние над Башкирией наблюдалось в середине сентября 2024 года. Как сообщал Mkset, то же явление видели в других регионах Поволжья, а также Центральной и Северо-Западной России.

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