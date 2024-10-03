Самую яркую за 100 лет комету увидят жители Башкирии

Небесное тело должно будет пролететь мимо Земли на расстоянии в 70,6 млн км. На этой дистанции при наблюдении она будет довольно яркой. При оправдании прогнозов, небесное тело будет одним из самых ярких, которые удавалось увидеть за последний век.