Самую яркую за 100 лет комету увидят жители Башкирии

Posted 3 октября, 18:57
Published 3 октября, 18:57
Modified 4 октября, 06:55
Updated 4 октября, 06:55
Небесное тело должно будет пролететь мимо Земли на расстоянии в 70,6 млн км. На этой дистанции при наблюдении она будет довольно яркой. При оправдании прогнозов, небесное тело будет одним из самых ярких, которые удавалось увидеть за последний век.
В планетарии рассказали, что на пике яркости комету можно будет увидеть в течение недолгого времени после захода Солнца 12 октября. В 19:00 комету станет возможным заметить чуть выше линии горизонта, однако уже в 19:55 она за ним скроется.
Отметим, в ночь на 4 октября жители Башкирии смогут наблюдать другое завораживающее явление — северное сияние, вызванное сильными магнитными бурями.
В последний раз северное сияние над Башкирией наблюдалось в середине сентября 2024 года. Как сообщал Mkset, то же явление видели в других регионах Поволжья, а также Центральной и Северо-Западной России.