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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Ревность или месть вызвала пожар в Уфе

Ревность или месть вызвала пожар в Уфе

27 мая 2024, 13:25
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
Этим вопрос должно сейчас заниматься следствие. Неизвестного мужчину, чье лицо скрывала маска, заметили жильцы дома, из которого сегодня из-за пожара эвакуировали несколько десятков человек.

Жильцы дома по улице Российской, где ранее сегодня произошел пожар, обратили внимание на подозрительного мужчину. Он в попал в поле зрение камер наблюдения вскоре после того, как начался пожар.

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По информации МЧС, возгорание началось в квартире на втором этаже сегодня утром. При просмотре записей камер наблюдения в подъезде жильцы заметили, как со второго этажа спускается неизвестный — лицо мужчины скрывала маска.

Кроме того, на кадрах, появившихся позднее в соцсетях, видно, как мужчина, спускаясь с лестницы уже в другом доме, попутно выбрасывает что-то в мусоропровод. По одной из версий пользователей сети, это могла быть бутылка с горючей жидкостью.

За комментариями по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, гле сообщили, что над установлением всех обстоятельств инцидента работают уполномоченные органы.

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