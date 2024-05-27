Ревность или месть вызвала пожар в Уфе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Жильцы дома по улице Российской, где ранее сегодня произошел пожар, обратили внимание на подозрительного мужчину. Он в попал в поле зрение камер наблюдения вскоре после того, как начался пожар.
По информации МЧС, возгорание началось в квартире на втором этаже сегодня утром. При просмотре записей камер наблюдения в подъезде жильцы заметили, как со второго этажа спускается неизвестный — лицо мужчины скрывала маска.
Кроме того, на кадрах, появившихся позднее в соцсетях, видно, как мужчина, спускаясь с лестницы уже в другом доме, попутно выбрасывает что-то в мусоропровод. По одной из версий пользователей сети, это могла быть бутылка с горючей жидкостью.
За комментариями по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, гле сообщили, что над установлением всех обстоятельств инцидента работают уполномоченные органы.