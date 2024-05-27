Ревность или месть вызвала пожар в Уфе

Кроме того, на кадрах, появившихся позднее в соцсетях, видно, как мужчина, спускаясь с лестницы уже в другом доме, попутно выбрасывает что-то в мусоропровод. По одной из версий пользователей сети, это могла быть бутылка с горючей жидкостью.