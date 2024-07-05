Шакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе

В настоящий момент порядка тридцати пригородных поездов курсирует на участке Уфа — Шакша на ежедневной основе. Отмечается, что шестивагонные составы смогут принимать до 500 пассажиров. Кроме того, при необходимости состав двух поездов могут увеличить до восьми вагонов.