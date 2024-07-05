Шакшинский мост закроют на 2 недели: как и на чем ездить по Уфе

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
На период действия ограничений на Шакшинском мосту для жителей республики были продуманы альтернативные варианты проезда. Так, автомобилисты смогут воспользоваться трассой М-5 «Урал» и Восточным выездом. Кроме того, власти напомнили о пригородных поездах. Количество транспорта увеличат на маршрутах Дема — Шакша — Дема.
В настоящий момент порядка тридцати пригородных поездов курсирует на участке Уфа — Шакша на ежедневной основе. Отмечается, что шестивагонные составы смогут принимать до 500 пассажиров. Кроме того, при необходимости состав двух поездов могут увеличить до восьми вагонов.
Власти также намерены активизировать автобусы, на которых будет можно добраться до станции Шакша. Подчеркивается, что их движение согласуют с расписанием электропоездов.
Так, изменится движение 12 маршрутов: № 35К, 139, 130, 165, 166, 221, 225, 236М, 291, 378, 432а, 544. Работа одного маршрута № 132 временно отменяется. Его дублируют маршруты № 130, 291, 35К