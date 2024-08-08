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Поезд Уфа-Москва запустят зимой

Уфимцы полетят на «Финистах» в Туймазы и Сибай

8 августа 2024, 11:41
Фото: Радий Хабиров

Поезд Уфа-Москва запустят зимой

С субботы, 10 августа 2024 года, по выходным дням в Башкирии начнет курсировать новый российский электропоезд «Финист», сообщает глава РБ Радий Хабиров.

Одним из самых ожидаемых событий в регионе стало введение нового электропоезда «Финист», который с 10 августа начнет свои рейсы в Башкортостане.

Электропоезд «Финист» представляет собой не просто новый транспорт — это шаг к более комфортным и безопасным поездкам. Каждый вагон рассчитан на 409 пассажиров и оборудован всеми необходимыми удобствами: климат-контроль, видеонаблюдение, возможность зарядки мобильных устройств и доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Радий Хабиров

По словам главы администрации Башкирии Радия Хабирова, эта инициатива является частью масштабной программы по обновлению пригородных поездов в регионе. На смену старым электричкам приходят новые экспрессы, что уже дало свои плоды: за последний год пассажиропоток увеличился на 20%, а за последние пять лет — вдвое.

Не менее важным аспектом работы с РЖД стали регулярные встречи с руководством компании, где обсуждаются планы по дальнейшему развитию транспортной сети. В ближайшие месяцы предусмотрено запуск скоростных поездов до Туймазов и Сибая, что позволит пассажирам без пересадок добираться до этих городов на комфортабельных «Финистах».

Кроме того, в декабре ожидается возобновление прямого рейса между Уфой и Москвой под номером 49/50. Этот маршрут давно ждали жители региона, ведь ранее подобный поезд пользовался большой популярностью среди тех, кто часто ездит в столицу. Ожидается, что возвращение этого маршрута значительно упростит жизнь многим уфимцам.

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