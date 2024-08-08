Уфимцы полетят на «Финистах» в Туймазы и Сибай

Кроме того, в декабре ожидается возобновление прямого рейса между Уфой и Москвой под номером 49/50. Этот маршрут давно ждали жители региона, ведь ранее подобный поезд пользовался большой популярностью среди тех, кто часто ездит в столицу. Ожидается, что возвращение этого маршрута значительно упростит жизнь многим уфимцам.