Из-за смертельного пожара в Башкирии заведено уголовное дело

Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Находившиеся в жилом щитовом доме девочка с мальчиком, их мама и дедушка не смогли спастись. На данный момент следователи работают совместно с дознавателями МЧС и полицейскими. Ранее о проверке заявила прокуратура. Следователи допрашивают свидетелей событий, осматривают место происшествия.