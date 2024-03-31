Из-за смертельного пожара в Башкирии заведено уголовное дело

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Следователи завели уголовное дело из-за пожара в Белорецком районе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан. Напомним, в пожаре в селе Железнодорожный погибло 4 человека, 2 из которых — малолетние дети. Огонь уничтожил баню и жилой дом, а также автомобиль.
Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Находившиеся в жилом щитовом доме девочка с мальчиком, их мама и дедушка не смогли спастись. На данный момент следователи работают совместно с дознавателями МЧС и полицейскими. Ранее о проверке заявила прокуратура. Следователи допрашивают свидетелей событий, осматривают место происшествия.
Ранее глава белорецкой районной администрации Андрей Иванюта рассказал, что погибшая семья приехала в село Железнодорожный менее года назад.