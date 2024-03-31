mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Ночной пожар в Башкирии привёл к уголовному делу

Из-за смертельного пожара в Башкирии заведено уголовное дело

31 марта 2024, 06:44
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Ночной пожар в Башкирии привёл к уголовному делу

Следователи опрашивают очевидцев и осматривают место трагедии.

Следователи завели уголовное дело из-за пожара в Белорецком районе. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан. Напомним, в пожаре в селе Железнодорожный погибло 4 человека, 2 из которых — малолетние дети. Огонь уничтожил баню и жилой дом, а также автомобиль.

Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
Узнать подробнее

Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Находившиеся в жилом щитовом доме девочка с мальчиком, их мама и дедушка не смогли спастись. На данный момент следователи работают совместно с дознавателями МЧС и полицейскими. Ранее о проверке заявила прокуратура. Следователи допрашивают свидетелей событий, осматривают место происшествия.

Ранее глава белорецкой районной администрации Андрей Иванюта рассказал, что погибшая семья приехала в село Железнодорожный менее года назад.

«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Следком#Идэль Гумеров#Белорецкий район#Пожар с погибшими
Подпишитесь
Срочно. В Уфе пропали два подростка
Сегодня, 06:56
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Сегодня, 05:37
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
Сегодня, 04:45
Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:23
«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Сегодня, 05:46
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
29 марта, 10:11
"