Житель Башкирии погиб, не сумев выбраться из горящего дома

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Пожар произошел в частном доме по ул. Доковская в Мелеузе. В результате пожара погиб мужчина 1966 г. р. По версии МЧС, он не смог выбраться из дома.
На момент прибытия пожарных горело имущество внутри дома размером 10×10 метров. Пожар потушен на площади 5 кв.метров. В настоящий момент на месте пожара работает следственно оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Напомним, ранее сегодня пожар произошел в здании автосервиса в Мелеузе. По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать загоревшийся от сигареты бензин.