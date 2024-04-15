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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 12:14

Житель Башкирии погиб, не сумев выбраться из горящего дома

Житель Башкирии погиб, не сумев выбраться из горящего дома

15 апреля 2024, 11:54
Фото: МЧС по РБ.
Пожар произошел ранее сегодня в Мелеузе. На месте работает следственно оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в частном доме по ул. Доковская в Мелеузе. В результате пожара погиб мужчина 1966 г. р. По версии МЧС, он не смог выбраться из дома.

Фото: МЧС по РБ.

На момент прибытия пожарных горело имущество внутри дома размером 10×10 метров. Пожар потушен на площади 5 кв.метров. В настоящий момент на месте пожара работает следственно оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Напомним, ранее сегодня пожар произошел в здании автосервиса в Мелеузе. По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать загоревшийся от сигареты бензин.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Пожар#Новости Башкирии#Пожар с погибшими
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