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Семья сгорела в Башкирии

Семья сгорела в Башкирии

29 мая 2024, 04:39
Фото: МЧС России
Ночью 29 мая, в селе Аскарово, произошла трагедия. Огонь охватил жилой бревенчатый дом, и, несмотря на быструю реакцию пожарных, две женщины в нём погибли, сообщает МЧС Башкортостан.

Ночью 29 мая жители села Аскарово в Абзелиловском районе в Башкирии столкнулись с ужасной трагедией. В одном из частных домов произошел пожар, который быстро распространился по всему зданию. Благодаря оперативности и профессионализму пожарных МЧС России, огонь удалось потушить в течение получаса. Однако, при разборе места пожара, были обнаружены тела двух женщин, матери и ее дочери, родившихся в 1953 и 1973 годах, соответственно.

На месте происшествия немедленно началась работа следственно-оперативной группы, а также дознавателей МЧС России и экспертов судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории. Их задача — выяснить причины и обстоятельства пожара, который унес жизни двух женщин.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы и исследования, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания. Это включает в себя изучение останков пожара, анализ электрической системы дома, проверку наличия возможных источников зажигания и другие релевантные факторы. Результаты расследования помогут определить, были ли причины пожара связаны с небрежностью или техническими неисправностями, сообщает МЧС по РБ.

Пока следователи продолжают работать над разоблачением причиной трагедии, местные власти обещают предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Это включает в себя информационные кампании о правилах пожарной безопасности, проверку электрических систем в жилых домах и повышение осведомленности об опасностях возгорания.

 

Фото: МЧС Башкортостана

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