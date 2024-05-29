Семья сгорела в Башкирии

Ночью 29 мая жители села Аскарово в Абзелиловском районе в Башкирии столкнулись с ужасной трагедией. В одном из частных домов произошел пожар, который быстро распространился по всему зданию. Благодаря оперативности и профессионализму пожарных МЧС России, огонь удалось потушить в течение получаса. Однако, при разборе места пожара, были обнаружены тела двух женщин, матери и ее дочери, родившихся в 1953 и 1973 годах, соответственно.