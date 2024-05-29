Семья сгорела в Башкирии

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Published Сегодня, 04:39
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Ночью 29 мая жители села Аскарово в Абзелиловском районе в Башкирии столкнулись с ужасной трагедией. В одном из частных домов произошел пожар, который быстро распространился по всему зданию. Благодаря оперативности и профессионализму пожарных МЧС России, огонь удалось потушить в течение получаса. Однако, при разборе места пожара, были обнаружены тела двух женщин, матери и ее дочери, родившихся в 1953 и 1973 годах, соответственно.
На месте происшествия немедленно началась работа следственно-оперативной группы, а также дознавателей МЧС России и экспертов судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории. Их задача — выяснить причины и обстоятельства пожара, который унес жизни двух женщин.
В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы и исследования, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания. Это включает в себя изучение останков пожара, анализ электрической системы дома, проверку наличия возможных источников зажигания и другие релевантные факторы. Результаты расследования помогут определить, были ли причины пожара связаны с небрежностью или техническими неисправностями, сообщает МЧС по РБ.
Пока следователи продолжают работать над разоблачением причиной трагедии, местные власти обещают предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Это включает в себя информационные кампании о правилах пожарной безопасности, проверку электрических систем в жилых домах и повышение осведомленности об опасностях возгорания.
Фото: МЧС Башкортостана