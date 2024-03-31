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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

Глава Белорецкого района рассказал о трагедии, постигшей жителей Башкирии

«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей

31 марта 2024, 05:46

Глава Белорецкого района рассказал о трагедии, постигшей жителей Башкирии

Семья жила в щитовом доме меньше года.

Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района, прокомментировал ночной пожар в селе Железнодорожный. Напомним, в ночь на 31 марта на улице Профсоюзной сгорели баня и жилой дом, в котором находились 4 человека, в том числе — двое детей. К несчастью, выжить никому не удалось.

Судя по словам Андрея Иванюты, дом был построен из дерева («щитовой дом»), баня — из брёвен. Семья проживала в селе меньше года — с мая 2023 года, старшему ребёнку было не больше 4 лет, младшему — не больше 1 года.

Чиновник рассказал, что сообщение о пожаре поступило на систему «112» от соседа 00:47. Через минуту на место выехала пожарная бригада.

Выяснением причин происшествия занимаются прокуратура и дознаватели МЧС. На данный момент разбираются завалы строений.

Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
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#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Иванюта Андрей Иванович#Идэль Гумеров#Белорецкий район#Пожар с погибшими
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