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Драки, голод и жажда — правду о детском лагере в Башкирии выяснит СК

Драки, голод и жажда — правду о детском лагере в Башкирии выяснит СК

11 июля 2024, 19:24
В Абзелиловском районе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащих условий нахождения несовершеннолетних в детском лагере, сообщает Следком РБ.

Жалобы на постоянные жесткие драки, малоприятное и скудное питание и даже отсутствие воды стало причиной для проверки одного из детских оздоровительных летних лагерей в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.

Ранее Mkset уже рассказывал о том, что в конце июня 2024 года из лагеря «Уральские зори» пришлось госпитализировать несовершеннолетних отдыхающих. Порядка 40 детей поразила острая кишечная инфекция. Как уже установили санитарные врачи, руководство лагеря путалось скрыть эту локальную эпидемию, вызванную антисанитарией в пищеблоке и нарушением элементарных правил гигиены не только среди детей, но и сотрудников учреждения. И это оказалось не единственной претензию к лагерю. Следователям поступили сигналы о драках между воспитанниками, которые приводили к серьезным травмам. Кроме того, дети не получали должной медпомощи, питания и даже воды.

Всё это стало причиной для возбуждения уголовного дела за оказание, не отвечающих требованиям безопасности. Самая строгая санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет, самая мягкая — штраф до ₽300 000. Расследование всех обстоятельств пребывания детей занимаются сотрудники Белорецкого межрайонного следственного отдела СУ СК.

Руководство летнего лагеря пыталось скрыть болезнь 40 детей
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