Драки, голод и жажда — правду о детском лагере в Башкирии выяснит СК

Ранее Mkset уже рассказывал о том, что в конце июня 2024 года из лагеря «Уральские зори» пришлось госпитализировать несовершеннолетних отдыхающих. Порядка 40 детей поразила острая кишечная инфекция. Как уже установили санитарные врачи, руководство лагеря путалось скрыть эту локальную эпидемию, вызванную антисанитарией в пищеблоке и нарушением элементарных правил гигиены не только среди детей, но и сотрудников учреждения. И это оказалось не единственной претензию к лагерю. Следователям поступили сигналы о драках между воспитанниками, которые приводили к серьезным травмам. Кроме того, дети не получали должной медпомощи, питания и даже воды.