Темная сторона силы искусственного интеллекта

Но не только для написания такого сценария используется нейросеть. В последнее время большую популярность получила технология дипфейков, когда с помощью ИИ подделываются голоса и видеоизображения. Пока еще уровень таких подделок не максимально высокий. В частности, голоса «родственников» и «начальников» на том конце телефонного провода все еще слишком механистичны и роботизированы, а их лица на видео делают специально нечеткими, потому что мимика выдает искусственность изображений. Но технология быстро развивается, и уже известны случаи вполне успешного использования образов известных людей в таких операциях — Илона Маска, Олега Тинькова и других. На днях даже экс-президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов в том, что те используют технологии дипфейков для того, чтобы показать его широкой публике менее спортивным и подтянутым.