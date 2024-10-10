mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 06:58

Published 10 октября, 06:58

Modified 10 октября, 07:18

Updated 10 октября, 07:18

Врач брал взятки за вакцинацию в Башкортостане

Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии

10 октября 2024, 06:58
Фото: 1MI

Врач брал взятки за вакцинацию в Башкортостане

Сюжет
Коронавирус
В Аургазинском районе разоблачили схему получения взяток за поддельные медицинские справки о ковидных прививках, сообщает в четверг, 10 октября, прокуратура РБ.

Гафурийский межрайонный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы взятки, полученной от граждан за фиктивные справки о вакцинации. В центре этого дела оказалась заведующая-фельдшер местного ФАПа, которая, как выяснили правоохранительные органы, наживалась на страхах людей перед прививками.

С июля 2021 года по декабрь 2022 года женщина получила от шести человек 106 тысяч рублей за выдачу поддельных справок о прививках. Суд признал её виновной в получении взятки, мелком взяточничестве и служебном подлоге. За свои действия она была приговорена к условному сроку — 3 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на 4 года.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы взятки. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь женщина должна вернуть полученные деньги. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал Mkset, по данным министра здравоохранения, к октябрю 2024 года в Башкирии насчитывается порядка 1,7 тысячи активных носителей COVID-19.

Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозрительные пожары произошли в БашкирииПодарок Собянина прибыл в УфуПобеду над цивилизацией одержали в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Коронавирус#Ковид#Белебей#Правоохранительные органы#COVID-19#Мелеуз#Подделка документов#Взятки#Фальсификация#Прививки#ФАП#Ковидные прививки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика