Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии

С июля 2021 года по декабрь 2022 года женщина получила от шести человек 106 тысяч рублей за выдачу поддельных справок о прививках. Суд признал её виновной в получении взятки, мелком взяточничестве и служебном подлоге. За свои действия она была приговорена к условному сроку — 3 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на 4 года.