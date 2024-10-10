Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии

Posted 10 октября, 06:58
Published 10 октября, 06:58
Modified 10 октября, 07:18
Updated 10 октября, 07:18
Гафурийский межрайонный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы взятки, полученной от граждан за фиктивные справки о вакцинации. В центре этого дела оказалась заведующая-фельдшер местного ФАПа, которая, как выяснили правоохранительные органы, наживалась на страхах людей перед прививками.
С июля 2021 года по декабрь 2022 года женщина получила от шести человек 106 тысяч рублей за выдачу поддельных справок о прививках. Суд признал её виновной в получении взятки, мелком взяточничестве и служебном подлоге. За свои действия она была приговорена к условному сроку — 3 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на 4 года.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы взятки. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь женщина должна вернуть полученные деньги. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, по данным министра здравоохранения, к октябрю 2024 года в Башкирии насчитывается порядка 1,7 тысячи активных носителей COVID-19.