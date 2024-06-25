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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Рецидивист из Башкирии хранил «самопал» в заброшенном здании

Дело Данилы Багрова живо в Башкирии

25 июня 2024, 14:48
Фото: 1MI

Рецидивист из Башкирии хранил «самопал» в заброшенном здании

Тайник с самодельным шомпольным пистолетом нашли полицейские в Стерлитамакском районе Башкортостана, сообщает региональная прокуратура.

Владельцем «самопала» оказался местный житель — опасное оружие он изготовил ещё осенью 2021 года, с тех пор хранил его в укромном месте на одной из «заброшек».

Известно, что одна судимость в биографии мужчины уже была. На башкирского «Данилу Багрова» завели два уголовных дела — за незаконное изготовление и хранение огнестрела.

Свою вину стерлитамаковец признал. Судья назначил ему пять с половиной лет колонии строгого режима, а также штраф в ₽100 тысяч. Решение пока в законную силу не вступило, у защиты есть возможность обжаловать приговор Стерлитамакского горсуда.

Сотрудники УФСБ Башкирии помешали сделке по нелегальной продаже оружия
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В апреле этого года силовики сорвали незаконную сделку по продаже оружия между жителями Челябинской области и Башкирии. Нелегальный торговец из Магнитогорска хотел продать газовый пистолет, переделанный в боевой.

#Общество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Оружие#Новости Башкирии#Задержание#Пистолет#Контрабанда#Сул#Незаконный оборот
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