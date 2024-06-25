Дело Данилы Багрова живо в Башкирии

Свою вину стерлитамаковец признал. Судья назначил ему пять с половиной лет колонии строгого режима, а также штраф в ₽100 тысяч. Решение пока в законную силу не вступило, у защиты есть возможность обжаловать приговор Стерлитамакского горсуда.