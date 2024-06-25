Дело Данилы Багрова живо в Башкирии

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Владельцем «самопала» оказался местный житель — опасное оружие он изготовил ещё осенью 2021 года, с тех пор хранил его в укромном месте на одной из «заброшек».
Известно, что одна судимость в биографии мужчины уже была. На башкирского «Данилу Багрова» завели два уголовных дела — за незаконное изготовление и хранение огнестрела.
Свою вину стерлитамаковец признал. Судья назначил ему пять с половиной лет колонии строгого режима, а также штраф в ₽100 тысяч. Решение пока в законную силу не вступило, у защиты есть возможность обжаловать приговор Стерлитамакского горсуда.
В апреле этого года силовики сорвали незаконную сделку по продаже оружия между жителями Челябинской области и Башкирии. Нелегальный торговец из Магнитогорска хотел продать газовый пистолет, переделанный в боевой.