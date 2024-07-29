В Уфе стреляли из-за «Царицы» Анны Асти

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Уголовное дело с довольно небанальным сюжетом рассмотрели в Октябрьском районном суде Уфы. В производство суда попали итоги расследования стрельбы из-за … песни в караоке. Посетитель увеселительного заведения настолько хотел исполнить песню Анны Асти «Царица», что открыл в караоке стрельбу.
Как указано в материалах суда, выстрелы прозвучали в ночь со 2 на 3 мая 2024 года в зале караоке-бара Show, который расположен в «Просторе». Подсудимый потребовал от диджея без очереди поставить для его столика фонограмму песни Анны Асти «Царица». Сотрудник караоке отказал в услуге, оправдываясь тем, что все песни включают по очереди каждого стола. На тот момент в заведении отдыхало всего три компании.
Такой ответ посетителя караоке не удовлетворил. Как ни удивительно, при себе у гостя заведения оказался турецкий охолощенный пистолет марки Retay G19. Уфимец достал оружие и пошел на вторую серию переговоров с диджеем. Разговор не сложился. Тогда прозвучали два выстрела. Буйного гостя караоке пришлось сдать прибывшему на вызов о стрельбе наряду.
Поклонника творчества Анны Асти из Уфы привлекли к уголовной ответственности по ч.2 ст. 213 УК РФ за угрозу применения оружия. Суд приговорил уфимца к двум годам «условки» с 1,5 годами испытательного срока. Турецкий «пугач» у мужчины конфисковали.