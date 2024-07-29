В Уфе стреляли из-за «Царицы» Анны Асти

Как указано в материалах суда, выстрелы прозвучали в ночь со 2 на 3 мая 2024 года в зале караоке-бара Show, который расположен в «Просторе». Подсудимый потребовал от диджея без очереди поставить для его столика фонограмму песни Анны Асти «Царица». Сотрудник караоке отказал в услуге, оправдываясь тем, что все песни включают по очереди каждого стола. На тот момент в заведении отдыхало всего три компании.