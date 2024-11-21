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Posted 21 ноября, 15:37

Published 21 ноября, 15:37

Modified 21 ноября, 16:14

Updated 21 ноября, 16:14

В Уфе безнаказанно убили человека

В Уфе безнаказанно убили человека

21 ноября 2024, 15:37
Фото: 1MI.
В Башкирии прекратили уголовное дело о смертельной перестрелке, произошедшей в 1996 году — сообщили в объединённой пресс-службе судов региона в четверг, 21 ноября.

Разбирать редкий в практике случай пришлось судьям Октябрьского района Уфы. Как разъяснили служители Фемиды, трагедия произошла в подъезде одной из многоэтажек на Комсомольской — между двумя мужчинами в 1996 году возникла словесная перепалка, перешедшая в рукоприкладство. В ходе драки один из участников потасовки достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Оппонент от пулевых ранений погиб на месте.

Убийца тем временем пустился в бега — пересёк границу с Грузией, сменил там имя и «залёг на дно». Когда и почему мужчина вернулся в Россию, в пресс-службе судов не уточняют.

Уголовное дело, так или иначе, было прекращено в связи с истечением сроков давности. При этом в суде отметили, что совершено преступление было ещё во времена действия старой версии Уголовного кодекса РСФСР.

Уфимцев разбудила перестрелка
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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимском микрорайоне Зелёная Роща молодые люди устроили перестрелку.

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