В Уфе безнаказанно убили человека

Posted 21 ноября, 15:37
Published 21 ноября, 15:37
Modified 21 ноября, 16:14
Updated 21 ноября, 16:14
Разбирать редкий в практике случай пришлось судьям Октябрьского района Уфы. Как разъяснили служители Фемиды, трагедия произошла в подъезде одной из многоэтажек на Комсомольской — между двумя мужчинами в 1996 году возникла словесная перепалка, перешедшая в рукоприкладство. В ходе драки один из участников потасовки достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Оппонент от пулевых ранений погиб на месте.
Убийца тем временем пустился в бега — пересёк границу с Грузией, сменил там имя и «залёг на дно». Когда и почему мужчина вернулся в Россию, в пресс-службе судов не уточняют.
Уголовное дело, так или иначе, было прекращено в связи с истечением сроков давности. При этом в суде отметили, что совершено преступление было ещё во времена действия старой версии Уголовного кодекса РСФСР.
Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимском микрорайоне Зелёная Роща молодые люди устроили перестрелку.