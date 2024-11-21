В Уфе безнаказанно убили человека

Разбирать редкий в практике случай пришлось судьям Октябрьского района Уфы. Как разъяснили служители Фемиды, трагедия произошла в подъезде одной из многоэтажек на Комсомольской — между двумя мужчинами в 1996 году возникла словесная перепалка, перешедшая в рукоприкладство. В ходе драки один из участников потасовки достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Оппонент от пулевых ранений погиб на месте.