В Стерлитамаке прогремели выстрелы

На размещенной видеозаписи заметно, как возле одного из домов на улице Артема в Стерлитамаке остановился черный «Форд Фокус», из него вышли двое молодых людей. Один из них достал пистолет и стал стрелять в разные стороны. Всего он сделал более десяти выстрелов, целясь в припаркованные машины. Полностью разрядил обойму. После этого приятели сели в авто и уехали.