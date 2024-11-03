В Стерлитамаке прогремели выстрелы

Posted 3 ноября, 10:45
Published 3 ноября, 10:45
Modified 3 ноября, 10:52
Updated 3 ноября, 10:52
На размещенной видеозаписи заметно, как возле одного из домов на улице Артема в Стерлитамаке остановился черный «Форд Фокус», из него вышли двое молодых людей. Один из них достал пистолет и стал стрелять в разные стороны. Всего он сделал более десяти выстрелов, целясь в припаркованные машины. Полностью разрядил обойму. После этого приятели сели в авто и уехали.
Местные жители говорят, что выстрелы сильно напугали их и надеются, что стрелка оперативно разыщут и накажут.
— Совсем уже одурели. Приехали во двор жилого дома и начали стрелять по сторонам. Там же дети, могли кого-то ранить, напугать до безумия. Если так хочется пострелять, ехал бы на СВО и стрелял там. Идиот! —написал один из читателей в комментариях.