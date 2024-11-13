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Остановка

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Ноябрь
В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя
13 ноября, 15:09
Октябрь
Уфимцы не оценили подарок властей
17 октября, 09:01
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
Сентябрь
Уфимский автобус не впихнул невпихуемое
25 сентября, 05:53
Вандалы крушат Уфу
20 сентября, 07:20
Транспортный хаос устроят в Уфе
10 сентября, 14:26
Апрель
На остановке в Уфе произошла драка
На остановке у государственного цирка в Уфе произошла драка, которую засняли очевидцы.
19 апреля, 16:49
«Умная» остановка в Уфе пострадала от рук школьников-«художников»
Уфимская «умная» остановка закрытого типа «Гостиный двор» пострадала от рук школьников, сообщили в администрации города.
19 апреля, 13:41
Март
В Уфе иномарка снесла остановку
В Уфе автомобиль марки «БМВ» врезался в остановку, сообщил очевидец в телеграм-канале Ufa_rb.
29 марта, 03:39

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