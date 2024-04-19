«Умная» остановка в Уфе пострадала от рук школьников-«художников»

Каждый день в районах столицы РБ ведут уборку остановок. Содержание транспортной инфраструктуры является обязанностью властей города, но акты вандализма есть в общественных местах: чаще всего это нанесение граффити, оклейка всевозможными объявлениями и наклейками, битые стекла, повреждение информационного табло и прочее.