«Умная» остановка в Уфе пострадала от рук школьников-«художников»

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В объектив камер наблюдения попала группа подростков. Двое из них аэрозольной краской нанесли граффити на стены из закаленного стекла, испортив внешний вид павильона. Другие молодые люди наблюдали за причинением ущерба.
«Уфагортранс» написало заявление в полицию. Предприятие просит установить личность подростков для привлечения их к ответственности.
Каждый день в районах столицы РБ ведут уборку остановок. Содержание транспортной инфраструктуры является обязанностью властей города, но акты вандализма есть в общественных местах: чаще всего это нанесение граффити, оклейка всевозможными объявлениями и наклейками, битые стекла, повреждение информационного табло и прочее.
Остановку уже очистили от нанесенных рисунков. Он находится в надлежащем состоянии, но уфимцев попросили относиться бережно к имуществу города.