mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

На остановке в Уфе произошла драка

На остановке в Уфе произошла драка

19 апреля 2024, 16:49
Фото: 1MI
На остановке у государственного цирка в Уфе произошла драка, которую засняли очевидцы.

Несколько мужчин по неизвестной причине решили разобраться друг с другом и валялись на асфальте. Закончился конфликт безрезультатно — один из участников просто свернул за ларек. Об этом пишет портал «Уфа 1».

Ранее в ночном клубе Ишимбая произошла драка, в ходе которой один из мужчин достал оружие. В результате пулю словил молодой человек, который впоследствии скончался. Злоумышленник хотел избежать ответственности и скрыться, но его задержали с товарищем, которому теперь тоже грозит уголовная ответственность.

Читайте также:
Прокуратура заинтесовалась «упавшим» на лопату школьником из БашкирииУфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьиУфимец в трусах пытался избавиться от матери
#Марина Шорина#Общество#Уфа#Драка#Остановка
Подпишитесь
«Умная» остановка в Уфе пострадала от рук школьников-«художников»
Сегодня, 13:41
В Башкирии будут ловить нарушителей
Сегодня, 14:36
Скот заживо сгорел в Башкирии
Сегодня, 15:40
В Уфе объявили о начале речных перевозок
Сегодня, 13:59
Уфанет: Вопрос «помогать или нет» вообще не стоял, мы все в одной лодке
Сегодня, 10:34
"