На остановке в Уфе произошла драка

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Несколько мужчин по неизвестной причине решили разобраться друг с другом и валялись на асфальте. Закончился конфликт безрезультатно — один из участников просто свернул за ларек. Об этом пишет портал «Уфа 1».
Ранее в ночном клубе Ишимбая произошла драка, в ходе которой один из мужчин достал оружие. В результате пулю словил молодой человек, который впоследствии скончался. Злоумышленник хотел избежать ответственности и скрыться, но его задержали с товарищем, которому теперь тоже грозит уголовная ответственность.