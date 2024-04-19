На остановке в Уфе произошла драка

Ранее в ночном клубе Ишимбая произошла драка, в ходе которой один из мужчин достал оружие. В результате пулю словил молодой человек, который впоследствии скончался. Злоумышленник хотел избежать ответственности и скрыться, но его задержали с товарищем, которому теперь тоже грозит уголовная ответственность.