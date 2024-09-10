Транспортный хаос устроят в Уфе

Так, до 22 сентября власти города частично перекроют улицу Революционную — у перекрёстка с улицей Подводника Родионова. Отметим, что по этому участка пролегает маршрут у ряда автобусов. Как будет ходить транспорт до окончания ограничений — на карте, подготовленной мэрией города. Кроме того, до 30 сентября будут закрыты две полосы на улице Чернышевского, у дома №46.