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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Транспортный хаос устроят в Уфе

Транспортный хаос устроят в Уфе

10 сентября 2024, 14:26
Фото: 1MI
В столице Башкирии осенью собираются ввести ряд ограничений для автомобилей, сообщают местные власти.

Так, до 22 сентября власти города частично перекроют улицу Революционную — у перекрёстка с улицей Подводника Родионова. Отметим, что по этому участка пролегает маршрут у ряда автобусов. Как будет ходить транспорт до окончания ограничений — на карте, подготовленной мэрией города. Кроме того, до 30 сентября будут закрыты две полосы на улице Чернышевского, у дома №46.

Проезд по одной улице также хотят ограничить в Сипайлово, а именно — чётную сторону улицы Юрия Гагарина. Речь идёт об отрезке дороги от Рыльского, 18 до Гагарина, 44. Для этого коммунальные службы даже перенесут остановочный павильон «улица Максима Рыльского» — остановка окажется ближе к улице Королёва.

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкириии перенесли открытие многострадальной улицы Пугачёва.

Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
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