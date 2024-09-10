Транспортный хаос устроят в Уфе

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Так, до 22 сентября власти города частично перекроют улицу Революционную — у перекрёстка с улицей Подводника Родионова. Отметим, что по этому участка пролегает маршрут у ряда автобусов. Как будет ходить транспорт до окончания ограничений — на карте, подготовленной мэрией города. Кроме того, до 30 сентября будут закрыты две полосы на улице Чернышевского, у дома №46.
Проезд по одной улице также хотят ограничить в Сипайлово, а именно — чётную сторону улицы Юрия Гагарина. Речь идёт об отрезке дороги от Рыльского, 18 до Гагарина, 44. Для этого коммунальные службы даже перенесут остановочный павильон «улица Максима Рыльского» — остановка окажется ближе к улице Королёва.